Telewizory LG Smart otrzymają nowe rozwiązanie ACR

Firma LG Electronics ogłosiła wprowadzenie na rynek we wrześniu tego roku we wszystkich telewizorach LG na świecie technologii automatycznego rozpoznawania treści (ACR – Automatic Content Recognition), stanowiącej własność LG ADS Solutions. Rozwiązanie to zastąpi dotychczasową technologię, a miliony telewizorów smart w 27 krajach Europy, Afryki, Azji i Pacyfiku, Ameryki Łacińskiej i Australii zostaną wyposażone w to nowe rozwiązanie. Udostępniona przez firmę LG ADS Solutions technologia ACR jest już aktywna na telewizorach LG Smart w Stanach Zjednoczonych. Wraz z jej rozpowszechnieniem na rynku dane z telewizji LG CTV (Connected TV – telewizja hybrydowa) będą dostępne wyłącznie za pośrednictwem usługi LG ADS Solutions.







„Od momentu powstania w maju zeszłego roku usługa LG ADS Solutions rozwija się w zawrotnym tempie na całym świecie” — powiedział Chris Jo, starszy wiceprezes i dyrektor ds. działalności platform w firmie LG Electronics Home Entertainment Company. „Wprowadzenie nowego rozwiązania ACR to kolejny ważny etap, który pokazuje zaangażowanie firmy w drodze do doskonałości i jej dążenie do oferowania markom i agencjom na całym świecie najlepszych rozwiązań reklamowych”.



Dane ACR są zgodne ze wszystkimi globalnymi i krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych konsumenta. Pomagają one zrozumieć markom przez zanonimizowane dane, jak często w danym gospodarstwie domowym oglądane są określone reklamy telewizyjne. Firmy mogą skorzystać, np. zwiększając poziom częstotliwości wyświetlania reklam w gospodarstwach domowych, które oglądają je zbyt rzadko. Mogą również ograniczyć częstotliwość w gospodarstwach, które oglądają je zbyt często lub też zdobyć widzów w gospodarstwach domowych, do których docierają reklamy konkurencji. Jedną z największych zalet jest jednak to, że firmy i agencje reklamowe dowiedzą się, do których gospodarstw domowych w ogóle nie docierają z reklamą, gdyż zrezygnowano w nich z tradycyjnej telewizji. Dane te mogą być również wykorzystane do pomiaru skuteczności reklam. Pokazują bowiem, czy reklama zachęciła widza do obejrzenia konkretnego programu telewizyjnego, filmu lub, czy przyczyniła się do pobrania lub zarejestrowania aplikacji albo usługi streamingowej.



Już teraz LG ADS Solutions wspiera kampanie CTV w ponad 40 krajach na całym świecie. Wszystkie marki, które zostaną objęte wdrożeniem tej technologii, będą mogły natychmiast rozpocząć współpracę z LG Ads Solutions. Pozwoli to im lepiej zrozumieć grupę odbiorców telewizyjnych w swoich krajach, wskazać segmenty odbiorców i zoptymalizować zasięg, a także częstotliwość oraz skuteczność reklam w telewizji liniowej i streamingowej.



















Źródło: Info Prasowe / LG