Telewizory Toshiba z Android TV 9.0 i głośnikami Onkyo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Toshiba, kultowa marka znana z japońskiej niezawodności, wprowadza do Polski nową linię telewizorów 4K z Android TV 9.0 łączącą multimedialność z wysokiej klasy nagłośnieniem od Onkyo - japońskiej ikony hi-fi. A całość przy zachowaniu bardzo rozsądnych cen za wyjątkowo bogate wyposażenie od Toshiby. Każda z trzech wprowadzanych serii nowych telewizorów jest dostępna w pięciu rozmiarach (65, 58, 55, 50 i 43 cale). Wszystkie modele działają na najnowszej wersji platformy Android TV 9.0 Pie. Urządzenia te zostały wyposażone w Asystenta Google, dzięki czemu możemy zadawać pytania, prosić o informacje, wyszukiwać głosowo miejsca czy rozrywkę.







I to wszystko bez użycia klawiatury. Wystarczy powiedzieć OK Google, zadać pytanie do pilota, a Asystent Google odpowie wprost lub przekieruje na właściwą stronę z odpowiedziami oraz treściami video na YouTube.



Telewizor z Netflixem i nie tylko

Dzięki Google Play Store użytkownicy telewizorów Toshiba serii UA6B63DG, UA4B63DG otrzymują dostęp do tysięcy aplikacji i gier. Już na poziomie głównego menu pojawia się dostęp do serwisów streamingowych takich jak Netflix, Amazon Prime Video oraz YouTube. Dzięki Android TV użytkownicy w łatwy sposób mogą zainstalować kolejne aplikacje z polskojęzycznymi serwisami takimi jak HBO GO, Ipla, Rakuten, CDA czy Chilli. W efekcie właściciel telewizora Toshiba z Android TV 9.0 może w łatwy sposób stworzyć sobie największe kino domowe świata.



O sile Android TV stanowi nie tylko łatwość obsługi. Nie mniej ważne dla użytkownika są poziom bezpieczeństwa i częste aktualizacje systemu, dzięki którym właściciele telewizorów Toshiba nie zostaną z przestarzałym sprzętem. Telewizory otrzymają aktualizację do 3 kolejnych wersji systemu Google.



Wbudowany Chromecast i Bluetooth

Nie bez znaczenia jest także płynnie obsługiwana technologia Chromecast. Niezależnie od tego czy chcemy szybko wyświetlić na dużym ekranie TV muzyczny klip ze smartfonu czy też prezentację z laptopa, z pomocą przychodzi Chromecast. Bez czasochłonnej konfiguracji i podłączania kabli możemy powielić zawartość naszego ekranu i udostępnić obraz większej grupie widzów. Wystarczy uruchomić jedną z setek aplikacji wspierającą Chromecast i wybrać urządzenie, do którego skierujemy obraz i dźwięk. Co ważne, funkcja działa niezależnie od systemu operacyjnego naszego urządzenia. Windows, iOS, Android nie stanowią już problemu, aby cieszyć się obrazem na dużym ekranie TV Toshiby.



Modele Toshiba UA6B63DG, UA4B63DG posiadają również wbudowane moduły Bluetooth, które pozwalają na bezprzewodową komunikację z innymi urządzenia domowej rozrywki takimi jak np. laptop, słuchawki czy amplituner kina domowego. Bez zbędnych kabli – bez ograniczeń.



Toshiba – obraz to priorytet

O jakość obrazu w telewizorach Toshiba dba m.in. technologia TRU Resolution, która skaluje treści video o rozdzielczości niższej niż 4K, oferując bardziej realistyczny obraz. To rozwiązanie sprawia, że filmy wyprodukowane poniżej jakości 4K będą lepsze w jakości odbioru na dużym ekranie.



TRU Micro Dimming to jedna z ciekawszych technologii, która dzieli obraz na setki małych stref i dostosowuje kolory, jasność i kontrast indywidualnie dla każdej strefy. Dzięki temu zostaje znacznie poprawiona jakość i wyrazistość obrazu oraz rozpiętość tonalna w wymagających, dynamicznych scenach. Co więcej technologia ta pozwala wyświetlać ciemniejszą czerń i jaśniejszą biel, dbając o lepszy kontrast i czystość obrazu. Dzięki temu na ekranie zobaczymy szczegóły i perfekcyjnie odwzorowane kolory.



Dolby Vision w Toshiba TV

Telewizory najnowszej linii UA od Toshiba są kompatybilne ze standardem HDR. Oznacza to, że pozwalają rozświetlić jasne elementy takie jak żarówka czy słońce przy zachowaniu ciemnych kolorów w innych obszarach. Daje to zdecydowanie lepszy kontrast i szczegółowość wyświetlanych treści. HDR sprawia, że zakres jasności obrazu widzianego na telewizorze zbliża się do zakresu widzianego przez człowieka w świecie rzeczywistym.



W modelach Toshiby UA6B63DG, UA4B63DG technologia HDR jest wspierana przez trzy standardy. Amatorzy kina domowego z pewnością docenią zastosowanie technologii Dolby Vision oraz HDR10 rodem ze studiów filmowych Hollywood, które zapewniają bogatszą i żywszą paletę kolorów odtwarzając obraz zgodnie z intencjami twórców.

Dolby Vision HDR umożliwia odwzorowanie rekordowych 68 miliardów kolorów co ma przełożenie m.in. na widoczność i jakość detali podczas seansu. Dzięki dynamicznej kontroli metadanych, jeśli oglądamy film wykonany przy udziale tej technologii, mamy gwarancję, że widzimy obraz dokładnie tak jak wyobraził sobie to jego reżyser.



Wbudowany Hybrid Log Gamma to z kolei standard przesyłu opracowany przez telewizyjnych potentatów – brytyjskie BBC oraz japońskie NHK. Wysyłany sygnał zawiera w metadanych precyzyjne informacje o poziomach naświetlenia poszczególnych elementów, które pozwalają wiernie odtworzyć go na domowych odbiornikach o różnych poziomach jasności.



Sojusz Toshiba i Onkyo - lepsze wrażenia dźwiękowe

Najnowsze telewizory z linii Toshiba UA6B63DG oraz Toshiba UA4B63DG zostały wyposażone w głośniki legendarnej marki Onkyo. Ta japońska firma, autentyczna ikona hi-fi, znana audiofilom na całym świecie, od ponad 70 lat specjalizuje się w dostarczaniu najbardziej wyrafinowanych technologii z zakresu audio, w tym kultowych głośników i amplitunerów kina domowego. Zastosowanie rozwiązań z półki premium w przystępnym segmencie cenowym jest czymś wyjątkowym na polskim rynku.

O dobrej jakości dźwięku w telewizorach Toshiba dba również system Dolby Audio stworzony na potrzeby profesjonalnych studiów dźwiękowych. Bezstratny transfer audio zapewnia format kodowania DTS HD. Jest to rozwiązanie, któremu zawdzięczamy niezwykły realizm wrażeń dźwiękowych. A wszystko to bez potrzeby posiadania wielu głośników rozstawionych w pomieszczeniu.



Różnice między modelami

Serie UA6B63DG i UA4B63DG charakteryzują się tymi samymi funkcjami, a różnią wyglądem podstawy. UA6B63DG jest oparty na stylowej dużej stopie. Z kolei UA4B63DG charakteryzuje się dwiema nóżkami, które dają możliwości dostosowania soundbara.



Modele Toshiba UA6B63DG, UA4B63DG w rozmiarach 43, 50, 55, 58, 65 są już dostępne w Polsce. Ceny z okazji Black Friday:

55UA6B63DG - 1899 PLN / Black Friday

65UA6B63DG - 2699 PLN / Black Friday

55UA2063DG - 1699 PLN / Black Friday

65UA2063DG - 2699 PLN

















Źródło: Info Prasowe / Toshiba