Tenda AC5 v3.0 - wydajny router w przystępnej cenie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tenda AC5 to dwuzakresowy router WiFi, który zapewnia prędkość do 1167 Mb/s (5 GHz: 867 Mb/s oraz 2,4 GHz: 300 Mb/s), aby maksymalnie wykorzystać dostęp do światłowodu 100 Mb/s. Zapewnia doskonałe surfowanie po sieci sześciokrotnie szybsze niż w przypadku jednopasmowego routera. Zintegrowana technologia dwupasmowa łączy sygnały 2,4 GHz i 5 GHz pod jedną nazwą WiFi. Nasz dynamiczny system optymalizacji przydzieli szybsze pasmo Twoim urządzeniom. Funkcja migracji konta szerokopasmowego pomaga przenieść konto z oryginalnego routera, dzięki czemu konfiguracja zajmuje kilka minut.







enda AC5V3.0 pozwala na monitorowanie dzieci w Internecie i przeglądanych przez nie treści za pośrednictwem inteligentnej aplikacji. Korzystając ze smartfona, użytkownik może również łatwo skonfigurować czarną listę i ograniczyć dostęp gości.



Router jest już dostępny na polskim rynku. Jego sugerowana cena brutto wynosi 99 PLN.





Inne funkcje:

Obsługa protokołu IPv6

Filtrowanie użytkowników

IPTV

Ukrywanie SSID

WPA2 dla bezpieczeństwa





























Źródło: Info Prasowe / Tenda