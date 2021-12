Thales - Pierwsza w Polsce biometryczna karta płatnicza

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Od 20 grudnia w ofercie Banku Pocztowego dla klientów instytucjonalnych dostępna jest pierwsza w Polsce karta biometryczna. Przy jej użyciu autoryzacja transakcji niezależnie od kwoty następuje poprzez biometryczną weryfikację odcisku palca posiadacza karty. Ambitny projekt, którego celem było wprowadzenie na polski rynek innowacyjnego środka płatniczego, trwał pięć miesięcy i obejmował współpracę Banku Pocztowego, Fiserv Polska S.A., Mastercard oraz Thales. Firma przygotowuje ofertę kompleksową – poza opracowaniem karty z czytnikiem do biometrycznego kodowania odcisku palca, zapewnia nowoczesne opakowania, personalizację produktu oraz jego dystrybucję do finalnych użytkowników.







Trwająca pandemia COVID-19 sprzyja ograniczaniu obiegu gotówki, a najnowsze badania pokazują, że Polacy zdecydowanie wpisują się w ten trend. Ponadto płatności kartą stanowią w Polsce 62% wszystkich transakcji. Nowa karta płatnicza wykorzystująca uwierzytelnianie biometryczne umożliwia nowoczesne, szybkie i bezpieczne dokonywanie płatności bezgotówkowych.



W opracowywaniu nowych rozwiązań firma Thales, jako doświadczony dostawca technologii biometrycznych, zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo, a realizacja transakcji bezgotówkowych z zastosowaniem uwierzytelniania biometrycznego zapewnia jego bardzo wysoki poziom. Ten rodzaj uwierzytelniania uniemożliwia wykorzystanie karty przez osobę trzecią – w przypadku kradzieży czy zgubienia karty staje się ona bezużyteczna. Jednocześnie bezstykowa transakcja jest wygodna, pozwala zachować konieczny w pandemicznej rzeczywistości dystans społeczny, a brak konieczności wpisywania kodu PIN ogranicza kontakt użytkownika z potencjalnymi wirusami. Należy również podkreślić, że zapisany wzorzec biometryczny palca użytkownika pozostaje wyłącznie na karcie i nie jest przesyłany do systemów bankowych, terminala POS czy bankomatu, co gwarantuje posiadaczowi pełną prywatność.



Nowy produkt, przewidziany obecnie w ofercie dla klientów instytucjonalnych Banku Pocztowego, w styczniu 2022 roku zostanie skierowany również do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Stanowi on alternatywę szczególnie wygodną dla posiadaczy kont biznesowych. Sposób zawierania transakcji za pomocą biometrycznej karty debetowej przypomina płatność mobilną, jednak bez konieczności rejestrowania karty np. w aplikacji mobilnej. Ponadto karta biometryczna EMV nigdy się nie rozładuje. Energię za każdym razem pobiera z terminala POS i nie potrzebuje baterii.



Oferowana Klientom Banku Pocztowego karta biometryczna Mastercard ma na awersie specjalny czytnik linii papilarnych spełniający bardziej rygorystyczne normy niż czytniki odcisków palca powszechnie wykorzystywane w smartfonach – jest to pierwsza karta posiadająca homologację laboratoriów niezależnych oraz akredytowanych przy Mastercard. Przed realizacją transakcji posiadacz karty musi przyłożyć palec do czytnika. Jeśli wzorzec biometryczny jest zgodny z tym zapisanym uprzednio, dioda na karcie zapala się na zielono i płatność zostaje zrealizowana. Natomiast gdy karty chce użyć osoba niepowołana, środki właściciela konta są bezpieczne: dioda na karcie zapala się na czerwono, a transakcja zostaje odrzucona.















Źródło: Info Prasowe / Thales