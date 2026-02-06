Thermalright wchodzi na rynek obudów - premiera modelu A70

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 4

Thermalright, znany producent chłodzeń komputerowych, zapowiada wprowadzenie swoich pierwszych obudów na polski rynek swoich. Thermalright A70 będzie dostępna w wersji czarnej oraz białej i została zaprojektowana jako odpowiedź na potrzeby najbardziej wymagających użytkowników i pokazuje czym jest jakość premium, bez rujnowania portfeli użytkowników. Thermalright A70 została zaprojektowana bez kompromisów w zakresie funkcjonalności i estetyki. To obudowa, która nie ogląda się za siebie. Ponad jedenaście kilogramów nowoczesnych rozwiązań, hartowanego szkła, grubej blachy i estetyki, która urzeknie każdego.







Dwukomorowa konstrukcja pozwala na wyeksponowanie tego, co w komputerze najpiękniejsze. To dzięki możliwości ukrycia tej mniej atrakcyjnej części każdego peceta w drugiej, schowanej komorze. To przekłada się nie tylko na wygląd, ale też na niezakłócony przepływ powietrza w obudowie.



Niezakłócone spojrzenie na wnętrze komputera

Trzy panele z hartowanego szkła na boku, przodzie oraz górze obudowy stanowią ogromne okno, dzięki któremu wyeksponujesz swój build. Brak słupków łączących tafle szkła sprawia, że starannie dobrana konfiguracja nie będzie mieć przeszkód, aby błyszczeć na stanowisku gracza. Aż 270-stopniowy kąt widzenia to 270 możliwości wywołania efektu WOW na twarzy każdego, kto zobaczy komputer zbudowany w Thermalright A70.



Zaawansowany cable management

Zarządzanie przewodami w A70 zostało maksymalnie uproszczone. Dwukomorowa konstrukcja wspierająca komponenty z odwróconym umiejscowieniem złącz, wspierana przez rozbudowane dodatki pomagające w poskromieniu plątaniny przewodów sprawiają, że każdy build w tej obudowie będzie czysty i estetyczny. Przepusty na przewody są gumowane, a największym game changerem jest dedykowana przegroda nad płytą główną, gdzie schować można problematyczne przewody EPS czy te od chłodzenia, a także węże wychodzące z bloku pompy chłodzenia wodnego. Czysty widok na PC, bez makaronu z przewodów.



Wyposażenie dopasowane do użytkownika

Thermalright A70 sprzedawana będzie w kilku wersjach wyposażenia. W podstawowej z nich użytkownik otrzyma samą obudowę, w następnych wersjach ARGB oraz wentylatory, a w najwyższej opcji nawet magnetycznie montowany ekran Thermalright Trofeo Vision o rozmiarze aż 9,16 cala. W każdej wersji domyślnie otrzymujemy preinstalowaną, regulowaną podpórkę pod karty graficzne oraz system do zaawansowanego cable managementu w postaci przepustów organizerów dla przewodów oraz węży z cieczą.



Chłodzenie? Pełna moc!

Obudowa Thermalright A70 w najbardziej podstawowej konfiguracji występuje w wersji core – bez wentylatorów. Pozwala jednak na zainstalowanie aż ośmiu, 120 mm wentylatorów. Trzech na dole, trzech na bocznej ściance i dwóch na tyle obudowy. Decydując się na wersję A70 FAN, obudowa zostanie dostarczona z pięcioma preinstalowanymi wentylatorami w dwóch blokach: dwu i trzy wentylatorowym, odpowiednio na tyle i spodzie obudowy. Miejsce na ściance przeznaczone jest w domyśle do instalacji radiatora systemu chłodzącego dla procesora.



Subtelne, eleganckie podświetlenie ARGB

Thermalright A70 w wersji ARGB może mieć na pokładzie podświetlenie, które jest efektowne, ale jednocześnie bardzo stonowane i eleganckie. Jego kształt i poprowadzenie pokazują, że mamy do czynienia z poważnym produktem, który celuje w gusta świadomego użytkownika. W pełni konfigurowalny pasek ARGB biegnie przez niemalże cały obrys obudowy, podkreślając jej nowoczesny design, ale jednocześnie pozwalając skupić wzrok na tym, co najważniejsze: na wnętrzu PC. Obudowy w wersji ARGB lub/oraz wentylatory, wyposażone są w HUB ARGB i wentylatorów z obsługą do 10 wentylatorów.



Ekran nieskończonych możliwości

Thermalright A70 w wersji Vision wyposażona jest w modułowy, montowany magnetycznie ekran IPS o przekątnej ponad 9 cali i wysokiej rozdzielczości, wynoszącej aż 1920 na 480 pikseli. Taka powierzchnia pozwala na wyświetlanie wysokiej jakości mediów jednocześnie z dowolnie wybranymi parametrami pracy jednostki, takimi jak temperatura czy poziomy obciążenia komponentów. Predefiniowane ustawienia oraz własne kompozycje w bardzo łatwy sposób ustawia się na ekranie przy użyciu rozbudowanego oprogramowania Thermalright Control Center, czyli TRCC. Ekran łączy się z komputerem za pomocą wewnętrznego złącza USB-C, co pozwala uniknąć chaotycznego prowadzenia przewodów sygnałowych do karty graficznej poza obudowę.



Kompatybilność, która nie zna granic

Obudowa Thermalright A70 pomieści w sobie płyty główne w formacie ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, także te ze złączami przeniesionymi na tylną stronę PCB, np. w systemie ASUS BTF czy MSI Project Zero. W kwestii chłodzenia, można zainstalować chłodnice o maksymalnej wielkości 360 milimetrów, a chłodzenie powietrzne może mieć wysokość maksymalnie wynoszącą 164,8 milimetra. Najdłuższa karta graficzna, jaką zainstalować można w modelu A70 to taka o długości nie przekraczającej 420 milimetrów, a zasilacz: 200 milimetrów. Przewidziano także dwa miejsca na dyski HDD 3.5” i SSD 2.5”.



Pełna łączność na wyciągnięcie ręki

Panel frontowy jest wyposażony tak, aby użytkownik miał dostęp do najważniejszych gniazd cały czas, bez potrzeby sięgania do tyłu komputera za każdym razem, kiedy chce podpiąć dysk zewnętrzny, naładować telefon czy podłączyć słuchawki. Umiejscowiony na dole obudowy zestaw złącz zawiera przycisk zasilania, złącze Jack Combo, dwa porty USB-A oraz jedno złącze USB-C.



Dostępność i gwarancja

Obudowy Thermalright A70 pojawią się w sprzedaży jeszcze w lutym bieżącego roku i będą dostępne do zakupu w ofertach wszystkich największych sklepów z elektroniką w Polsce. Sprzęt objęty jest 24-miesięczną gwarancją producenta.



Wersje oraz ceny

Obudowa Thermalright A70 pojawi się w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej oraz białej, w następujących wersjach wyposażenia oraz cenach sugerowanych.

• Thermalright A70 Black – 399 PLN

• Thermalright A70 White – 399 PLN

• Thermalright A70 Black ARGB z paskiem ARGB i kontrolerem TL-ARGB – 479 PLN

• Thermalright A70 White ARGB z paskiem ARGB i kontrolerem TL-ARGB – 479 PLN

• Thermalright A70 Vision Black ARGB z wyświetlaczem Trofeo Vision, paskiem ARGB i kontrolerem TL-ARGB – 599 PLN

• Thermalright A70 Vision White ARGB z wyświetlaczem Trofeo Vision, paskiem ARGB i kontrolerem TL-ARGB – 599 PLN

• Thermalright A70 Black FAN bez paska ARGB, z wentylatorami 2x TL-M12Q-S (tył) + 3x TL-M12QR-S (na dole) oraz TL-ARGB - 539 PLN

• Thermalright A70 White FAN bez paska ARGB, z wentylatorami 2x TL-M12Q-S (tył) + 3x TL-M12QR-S (na dole) oraz TL-ARGB - 539 PLN

• Thermalright A70 Black ARGB FAN z paskiem ARGB, wentylatorami 2x TL-M12Q-S (tył) + 3x TL-M12QR-S (na dole) oraz TL-ARGB - 599 PLN

• Thermalright A70 White ARGB FAN z paskiem ARGB, wentylatorami 2x TL-M12Q-S (tył) + 3x TL-M12QR-S (na dole) oraz TL-ARGB - 599 PLN

• Thermalright A70 Vision Black ARGB FAN – z paskiem ARGB, wentylatorami 2x TL-UB24 (tył) + 3x TL-UB36R (na dole), wyświetlaczem Trofeo Vision oraz kontrolerem TL-ARGB - 799 PLN

• Thermalright A70 Vision White ARGB FAN – z paskiem ARGB, wentylatorami 2x TL-UB24 (tył) + 3x TL-UB36R (na dole), wyświetlaczem Trofeo Vision oraz kontrolerem TL-ARGB - 799 PLN





























źródło: Info Prasowe - Thermalright