Transcend JetFlash 790C – pendrive z wysuwanym złączem USB-C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Firma TRANSCEND prezentuje nowy pendrive – JetFlash 790C o pojemności do 256 GB. Dzięki wysuwanemu złączu USB-C nośnik umożliwi przenoszenie danych między smartfonami, tabletami i nowymi notebookami wyposażonymi w popularny port. JetFlash 790C to odświeżona wersja popularnego modelu JetFlash790. Nowa wersja nośnika została wyposażona w port USB-C i korzysta z interfejsu USB 3.2 Gen 1. Zastosowanie portu nowej generacji pozwoli użytkownikom na korzystanie z pendrive’a w szerszej niż dotychczas gamie urządzeń. Jego możliwości szczególnie docenią osoby, które potrzebują rozszerzenia pamięci w swoich konsolach, tabletach, smartfonach czy innych sprzętach z wykorzystujących technologię USB-C.







Nowy model jest dostępny w trzech wariantach pojemnościowych: 64GB, 128GB oraz 256GB. Pendrive nie posiada zatyczki, a samo złącze jest wysuwane. Takie rozwiązanie chroni przed uszkodzeniem oraz sprawia, że urządzenie jest bardziej poręczne, a jego używanie wygodniejsze.



Producent oferuje specjalną aplikację TRANSCEND Elite, która jest kompatybilna z systemami: macOS, Windows i Android. Oprogramowanie to pozwala między innymi na tworzenie kopii zapasowej, przywracanie oraz szyfrowanie danych.



JetFlash 920 jest już dostępny w sklepach w Polsce w sugerowanych cenach 47 PLN za 64 GB, 115 PLN za 128GB oraz 155 PLN za 256 GB. Produkt jest objęty pięcioletnią gwarancją producenta.

























Źródło: Info Prasowe / Transcend