Transcend prezentuje nowe moduły e.MMC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Transcend wprowadziła do oferty przemysłowe układy pamięci EMC310M oraz EMC410T, zgodne ze standardem e.MMC. Charakteryzują się wysoką przepustowością – prędkość odczytu wynosi odpowiednio 280 i 290 MB/s. Są to niewielkie kości o wymiarach 13 x 11.5 x 1 mm, dzięki czemu idealnie nadają się zarówno do systemów przenośnych jak i stacjonarnych: komputerów IPC, systemów pokładowych w samochodach, monitoringu, urządzeń medycznych czy elektronicznych tablic ogłoszeniowych. W tych nośnikach Transcend zainstalował najwyższej klasy pamięć flash MLC NAND, kontroler pamięci oraz wyposażył je w interfejs MMC w obudowie BGA IC (Ball Grid Array) o 153 stykach.







Taka konstrukcja pozwala producentom urządzeń końcowych, w których pamięci te będą zainstalowane, w efektywny sposób zmniejszyć powierzchnię płytek drukowanych i ułatwić proces projektowania sprzętu. Nośniki mogą pracować w zakresie temperatur od -25 do 85°C i być przechowywane w temperaturze już od -40°C.



Modele EMC310M i EMC410T są zgodne ze specyfikacją JEDEC e.MMC 5.1 oraz standardem szybkości przesyłania danych HS400. Zapewniają też wysoką integralność danych i długą żywotność nośnika dzięki zastosowaniu takich rozwiązań jak: specjalny tryb zapisu danych Enhanced Reliable Write, korekcja błędów BCH/LDPC ECC, narzędzie do zapobiegania spadkowi wydajności dysku Secure Erase czy tryb Automatic Sleep Mode ograniczający zużycie energii. Pomocne będą również udostępnione przez producenta funkcje: TRIM (poprawa wydajności nośnika), Health Information (weryfikacja stanu zdrowia urządzenia) oraz Wear-Leveling (wyrównywanie stopnia zużycia komórek pamięci).



Gwarancja i dostępność

Nośniki EMC310M oraz EMC410T objęte są trzyletnią gwarancją producenta. Dostępne są na indywidualne zamówienie u dystrybutora produktów przemysłowych – firmy Elhurt.













Źródło: Info Prasowe / Transcend