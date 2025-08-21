Tronsmart wprowadza nowe głośniki Bang 2, T8 i Trip 2

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Tronsmart poszerza swoją ofertę audio o trzy nowe modele głośników Bluetooth, zaprojektowanych z myślą o różnych stylach życia. Bang 2 o mocy 90 W to lider każdej imprezy na świeżym powietrzu, T8 łączy moc i mobilność idealną do aktywności outdoorowych, a Trip 2 to najlepszy towarzysz podróży. Od plażowych zabaw po górskie wędrówki – każdy z nich odnajdzie się w innym scenariuszu.

Dzięki technologii SoundPulse model Bang 2 oferuje 90 W głębszego basu w układzie 2.1, z owalnym głośnikiem niskotonowym, który poruszy całą publiczność. Odczepiany pasek i wbudowany uchwyt ułatwiają przenoszenie, a wodoodporność IPX6 oraz do 26 godzin odtwarzania pozwalają bawić się bez przerwy. Efekt imprezowego oświetlenia synchronizuje się z rytmem muzyki.





źródło: Informacja prasowa

Model T8 zapewnia mocniejsze brzmienie 40 W w systemie 2.1 i przestrzenny dźwięk 360°, który wciąga słuchaczy w muzyczną atmosferę. Do 18 godzin pracy na baterii sprawia, że świetnie sprawdzi się na biwakach czy podczas jazdy rowerem. Dzięki wodoodporności IPX7 i dołączonemu paskowi masz muzykę zawsze pod ręką. Pokrętło głośności działa nawet przy mokrych dłoniach.Trip 2 oferuje o 20% głębszy bas i dostępny jest w czterech modnych kolorach, by dopasować się do Twojego stylu. Lekka konstrukcja ze paskiem na rękę, wodoodporność IPX7 oraz do 20 godzin odtwarzania czynią go idealnym towarzyszem w drodze. Wbudowany mikrofon umożliwia prowadzenie wyraźnych rozmów oraz obsługę asystentów głosowych.Nowa linia głośników wspiera personalizację EQ w aplikacji, podwójne parowanie dla uzyskania szerszego stereo oraz łączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie. W Polsce modele będą dostępne od sierpnia w sklepach Media Expert oraz RTV Euro AGD w sugerowanych cenach detalicznych:• Bang 2 – 499 zł• T8 – 229 zł• Trip 2 – 99 zł