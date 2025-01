Trust Vaiya – nowa, bezprzewodowa klawiatura

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Trust prezentuje nową, bezprzewodową klawiaturę Vaiya, która stanowi idealne rozwiązanie dla osób korzystających z wielu urządzeń jednocześnie. Dzięki precyzyjnej konstrukcji, wygodzie użytkowania oraz zrównoważonemu podejściu, Vaiya spełni oczekiwania zarówno podczas pracy w domu, jak i w biurze czy w podróży. Klawiatura Vaiya pozwala na płynne przełączanie się między czterema urządzeniami dzięki połączeniu w technologii 2.4 GHz (USB) oraz trzem niezależnym połączeniom Bluetooth. Dedykowane przyciski umożliwiają szybkie i niezawodne łączenie z komputerami stacjonarnymi, laptopami, tabletami czy smartfonami.







Dzięki zastosowaniu zaawansowanego mechanizmu klawiszy nożycowych, pisanie staje się płynne, precyzyjne i komfortowe, a pełnowymiarowy układ klawiatury zapewnia wygodę przy codziennych zadaniach. Wbudowany akumulator pozwala na pracę do sześciu miesięcy na jednym ładowaniu, a opcja użytkowania klawiatury podczas jej ładowania gwarantuje nieprzerwaną produktywność. Vaiya jest kompatybilna z systemami Windows, iOS, iPadOS, macOS, Android oraz Chrome OS, co czyni ją wszechstronnym narzędziem. Dodatkowo posiada 12 klawiszy funkcyjnych oraz dedykowany przycisk do obsługi asystentów głosowych, takich jak Siri, Copilot czy Bixby, co znacząco zwiększa komfort i efektywność pracy.



Ekologia jest ważnym elementem projektowania produktów marki Trust – Vaiya została wykonana w 55% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, co zmniejsza jej wpływ na środowisko, jednocześnie zachowując trwałość i wysoką jakość wykonania. Klawiatura jest dostępna w sprzedaży w sugerowanej cenie 169 PLN.

































źródło: Info Prasowe - TRUST