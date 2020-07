Trzecia edycja Game Music Festival we Wrocławiu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Ogłoszono szczegóły trzeciej edycji Game Music Festival we Wrocławiu. Festiwal muzyki z gier o tej skali to unikatowa impreza w skali całej Europy. W trakcie dwóch dni, 16 i 17 października 2020, na prestiżowej scenie Narodowego Forum Muzyki rozbrzmią ścieżki dźwiękowe znane z gier produkcji Larian Studios oraz Supergiant Games. Poprzednie edycje Game Music Festival zebrały liczne wyrazy uznania od fanów i zostały świetnie przyjęte w środowisku branżowym, gromadząc łącznie ponad 10 tysięcy uczestników. Również i tym razem na odwiedzających czekają wydarzenia towarzyszące, choć w nieco innym kształcie niż dotychczas. Organizatorem jest polska Fundacja Game Music, a bilety są już dostępne.







Z uwagi na sytuację pandemiczną, tegoroczny GMF odbędzie się w formie hybrydowej – koncerty będą także transmitowane online. Organizatorzy dbają o bezpieczeństwo uczestników, przez co liczba biletów na tę edycję jest ściśle ograniczona, aby umożliwić zachowanie odpowiedniego dystansu na widowni. Ci z fanów, którym uda się zdobyć limitowane wejściówki, będą mieli jedyną w swoim rodzaju okazję doświadczenia tegorocznego repertuaru na żywo. Biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację, organizatorzy zdecydowali się na przygotowanie profesjonalnej transmisji online, aby w festiwalu mogli uczestniczyć fani na całym świecie.



Pierwszy z koncertów tegorocznej edycji Game Music Festival – The Symphony of Four Worlds – to dzieło oddające hołd czterem wyjątkowym grom: Transistor, Hades, Pyre, Bastion. Wszystkie z nich zaskarbiły sobie miejsca w sercach fanów także dzięki muzyce Darrena Korba, którego eklektyczny styl jest ich wspólnym mianownikiem. Te zróżnicowane ścieżki dźwiękowe w zaskakujących aranżacjach zaprezentuje Sound Factory Orchestra pod batutą Roberta Kurdybachy, która podczas poprzednich edycji GMF dostarczała słuchaczom niesamowitych wrażeń, a tym razem zabierze ich w podróż po wizjonerskich światach Supergiant Games.



Drugi koncert tegorocznego festiwalu to The Symphony of Sin – prawdziwa uczta dla fanów gier RPG. Słuchacze usłyszą bowiem światową premierę muzyki z Baldur’s Gate III, czyli nadchodzącej kontynuacji kultowych gier w świecie Dungeons & Dragons. To jednak nie wszystko, bo drugim składnikiem tego niesamowitego wydarzenia będzie ścieżka dźwiękowa do Divinity: Original Sin II, świetnie przyjętej gry z flagowego cyklu od Larian Studios. Kompozytorem obu tych wspaniałych soundtracków jest Borislav Slavov, a za wykonanie symfonii odpowiadać będą znakomici muzycy Narodowego Forum Muzyki.



Najważniejsze informacje na temat festiwalu:

Bilety - Ceny za wstęp na pojedyncze wydarzenia zaczynają się od 79 PLN i rosną w zależności od umiejscowienia na sali. Karnety na wszystkie koncerty festiwalu wyceniono od 199 PLN. W sprzedaży są także ściśle limitowane karnety VIP, zapewniające najlepsze miejsca na sali, dodatkowo spotkania ze wszystkimi kompozytorami, którzy pojawią się na festiwalu (bezpośrednio lub online), a także priorytetowy wstęp na wydarzenia towarzyszące.

Miejsce - Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu to imponujący gmach na mapie polskich filharmonii. Doskonała akustyka specjalnie zaprojektowanych sal koncertowych stawia NFM w czołówce najlepszych obiektów tego typu na świecie. Posiadają one nowoczesne systemy służące do zmiany akustyki, m.in. ruchomy sufit oraz przestrzenie akustyczne okalające sale, pozwalając na regulację długości wybrzmiewania dźwięku.

Artyści - Orkiestra symfoniczna NFM Filharmonia Wrocławska powstała w 1945 roku i od tego czasu wykonała dziesiątki unikalnych projektów, promując także polską muzykę za granicą. Sound Factory Orchestra jest zaś projektem multimedialnym powołanym do życia w 2009 roku przez Roberta Kurdybachę. Celem SFO jest promocja i popularyzacja wydarzeń związanych ze sztuką współczesną, głównie w obszarze muzyki i sztuki wizualnej. Ponadto orkiestrom towarzyszyć będzie chór i soliści.























Źródło: Info Prasowe / Galaktus PR