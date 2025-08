Turtle Beach - nowa linia akcesoriów wyścigowych do Xbox i PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wiodący producent akcesoriów gamingowych Turtle Beach poszerzył swoją linię akcesoriów do gier wyścigowych VelocityOne Race o system kierownicy i pedałów Turtle Beach VelocityOne Race KD3 oraz kierownicę Turtle Beach VelocityOne F-RX. Są one przeznaczone dla fanów symulatorów wyścigów na Xbox i Windows. Dodatkowo, nowa bezprzewodowa kierownica wyścigowa Turtle Beach Racer jest przeznaczona dla casualowych fanów gier wyścigowych na Xbox i Windows i może być używana w większości gier wyścigowych lub samochodowych. Nowe urządzenia Turtle Beach rozbudowują portfolio marki i mają trafiać zarówno do profesjonalnych graczy, jak i tych grających dla rozrywki.







Turtle Beach VelocityOne Race KD3

Kierownica i pedały wyścigowe Turtle Beach VelocityOne Race KD3 zostały wyposażone w silnik z napędem bezpośrednim K: Drive, który zapewnia 3,2 nanometra siły sprzężenia zwrotnego z bardzo niskim opóźnieniem i obrotem do 2160 stopni. Magnetyczne łopatki zapewniają precyzyjną, niezawodną zmianę biegów, a wyświetlacz Race Management Display pozwala kierowcom dostosowywać profile. Regulowane aluminiowe pedały i modułowa konstrukcja pasują do każdej konfiguracji, a aplikacja VelocityOne Tuner ułatwia personalizację. Zbudowany z myślą o realizmie i wydajności, VelocityOne Race KD3 to zaawansowany system siłowego sprzężenia zwrotnego dla poważnych kierowców wyścigowych. VelocityOne Race KD3 jest dostępny w przedsprzedaży już dziś na turtlebeach.com i u sprzedawców detalicznych na całym świecie w sugerowanej cenie od 349.99 euro. System kierownicy i pedałów wyścigowych Turtle Beach VelocityOne Race KD3 zostanie wprowadzony na rynek we wtorek, 9 września 2025 r.



Turtle Beach VelocityOne F-RX

Nowa kierownica Turtle Beach VelocityOne F-RX pozwala najbardziej zagorzałym fanom poczuć się jak na torze Formuły 1. Dziesięć mechanicznych przełączników F-RX z podświetleniem RGB i pięć pokręteł zapewnia dostęp do najważniejszych funkcji, zapewniając doskonałą wydajność. Szybka i precyzyjna zmiana biegów odbywa się za pomocą dwóch magnetycznych łopatek i dwóch łopatek sprzęgła. F-RX wykonano z aluminium najwyższej jakości. Kierownica VelocityOne F-RX trafi również do sprzedaży 9 września 2025 r. i jest dostępna w przedsprzedaży już dziś na turtlebeach.com w cenie 199.99 euro.



Turtle Beach Racer

Casualowi gracze wyścigowi też znajdą coś dla siebie. Bezprzewodowa kierownica Turtle Beach Racer ma zasięg ponad 9 metrów i wystarcza na 30 godzin pracy na baterii. Została zaprojektowana z myślą o konsoli Xbox i jest kompatybilna z systemem Windows. Dodatkowo posiada tryb kontrolera, który pozwala na używanie jej jako kierownicy w grach, które nie obsługują kierownic wyścigowych, takich jak Rocket Racing. Kierownica Turtle Beach Racer jest dostępna w przedsprzedaży od dziś na stronie turtlebeach.com w cenie 149.99 euro. Bezprzewodowa kierownica Turtle Beach Racer dla konsoli Xbox i systemu Windows zostanie również wprowadzona na rynek we wtorek, 9 września 2025 r.



































źródło: Info Prasowe - Turtle Beach