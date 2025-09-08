Turtle Beach Airlite Fit do Nintendo Switch 2, już w sprzedaży

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Turtle Beach wprowadza do sprzedaży swoje pierwsze słuchawki z oficjalną licencją do Nintendo Switch 2. Marka w 2024 roku przejęłą Performance Designed Products (PDP), a Airlite Fit to następca PDP Airlite, który był jednym z trzech najlepiej sprzedających się zestawów słuchawkowych do konsoli Nintendo Switch. Nowe modele Airlite Fit zapewniają tę samą lekkość, wygodę i wciągający dźwięk podczas grania, z których znana jest ta seria. Ich design został lekko zmodyfikowany i wzbogacony o logo Nintendo Switch 2 oraz nowe wersje kolorystyczne: czarne z kolorowymi akcentami oraz czarno-białe.







Słuchawki zapewniają precyzyjnie dostrojony dźwięk dzięki wysokiej jakości 40-milimetrowym przetwornikom, zapewniając odpowiednie wrażenia dla graczy. Nauszniki zostały wykonane z dzianiny dżersejowej i zapewniają komfort, pozwalając graczom usłyszeć każdy wyraźny wysoki i głęboki niski dźwięk, jednocześnie skutecznie blokując hałas z zewnątrz. Zestaw słuchawkowy posiada mikrofon z funkcją redukcji szumów i zapewnia wyraźny dźwięk podczas rozmów. Wystarczy go podnieść w celu wyciszenia Uniwersalne złącze audio 3,5 mm jest w pełni kompatybilne ze wszystkimi konsolami Nintendo Switch.



Słuchawki ważą tylko 228 gramów i są dostępne w cenie 24.99 Euro na stronie turtlebeach.com.





























