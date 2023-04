Tusze i tonery zamienniki wysoka jakość w niskiej cenie w Print24

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

Przez wiele lat utarło się przekonanie, że do drukarek należy stosować tylko oryginalne tusze i tonery. Skąd jednak wzięło się to przeświadczenie i dlaczego producenci tak nieustępliwie próbują odciągnąć klientów od wykorzystywania alternatywnych wkładów drukujących?

Odpowiedź jest prostsza niż może się wydawać - jest to sprytne zagranie producentów sprzętu, którzy oferują atrakcyjne ceny drukarek, zyskując na sprzedaży drogich tuszy i tonerów.





Źródło: Artykuł sponsorowany

czytaj więcej...