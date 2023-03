Uczciwy haker pomógł platformie z kryptowalutami

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Chociaż sformułowanie „uczciwy haker” na pierwszy rzut oka wygląda jak oksymoron, to w cyfrowym świecie czasami zdarza się, że osoby zawodowo zajmujące się omijaniem zabezpieczeń firm i kradzieżą ich zasobów, postanawiają nie skorzystać z łatwej okazji na zarobek. Niedawno mogliśmy poznać kulisy takiej sytuacji, o czym informuje zespół Bitdefender. Pewien anonimowy haker wymyślił sposób na kradzież aktywów o wartości 1,6 miliona dolarów z pul protokołu przetargowego. Jednak zamiast zawłaszczyć tę gigantyczną sumę, sam zgłosił się do poszkodowanej firmy, oddał wszystkie fundusze i pomógł w naprawieniu błędu, który umożliwił kradzież środków.







Trudny czas dla platform kryptograficznych

Rok 2022 okazał się wyjątkowo trudny dla całej branży kryptograficznej z powodu wielu udanych cyberataków, których skutkiem były straty szacowane na miliony dolarów. Sądząc po tym, jak zaczął się obecny rok, możemy z całą pewnością stwierdzić, że ten trend nie ulegnie zmianie w najbliższym czasie.



Większość udanych cyberataków na firmy związane z branżą kryptograficzną kończy się utratą pieniędzy lub zablokowaniem transakcji. Ze względu na ideę anonimowości, która przyświeca obrotowi kryptowalutami, w razie kradzieży tylko w nielicznych przypadkach władzom udaje się wyśledzić fundusze i odzyskać część środków. Sprawcy zdecydowanej większości ataków pozostają bezkarni.



Dlatego gdy niedawno dotarła do nas wiadomość o zhakowaniu prawie 1.6 miliona dolarów z platformy DeFi, wizja ich odzyskania przez firmę była bardzo mało prawdopodobna. Na szczęście kryptohistoria związana z tym konkretnym incydentem zakończyła się wyjątkowo pozytywnie, ponieważ haker odpowiedzialny za cyberatak postanowił zwrócić całą kwotę. Jak jednak do tego doszło?



W jaki sposób haker pomógł platformie z kryptowalutami?

„Chociaż pożyczkobiorca zdeponował tylko 1 GMX zabezpieczenia, użytkownik mógł pożyczyć aktywa o wartości 1.59 miliona dolarów” – wyjaśnił zespół DeFi. „Podczas badania incydentu odkryliśmy, że kod integrujący nową wyrocznię zawierał błąd i zwracał liczbę ze zbyt dużą liczbą zer” – dodał zespół. – „Ten typ błędu występuje powszechnie w umowach Solidity, które przechowują liczby jako liczby całkowite, tj. bez kropek dziesiętnych. Często miejsce dziesiętne jest ukryte, a programista musi podać dokładną liczbę miejsc dziesiętnych w innym miejscu”.



Natychmiast po zauważeniu rozbieżności zespół zdecydował o czasowym wstrzymaniu pracy platformy. Na szczęście haker skontaktował się z nim i wysłał wiadomość o następującej treści: „Wygląda na to, że wasz Oracle został źle skonfigurowany. Skontaktujcie się ze mną, aby to rozwiązać”.



Haker zgodził się zwrócić wszystkie pożyczki, a za wskazanie błędu otrzymał nagrodę o wartości 62,16 ETH, czyli około 98 tysięcy dolarów. DeFi dzięki pomocy uczciwego hakera szybko naprawił błąd i już wznowił pracę swojej platformy kryptograficznej.











Źródło: Info Prasowe / Bitdefender