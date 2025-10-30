Ulefone - nowe modele smartfonów oraz tablet wchodzą na polski rynek

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sezon chłodu i deszczu to prawdziwy test dla wytrzymałości sprzętu. Ulefone o tym wie, dlatego na polski rynek wprowadza trzy nowe urządzenia: smartfony Ulefone Armor 29 Pro i Armor 29 Pro Thermal, dzięki któremu w jesienno-zimowe dni możemy sprawdzić emisję ciepła w domu i warsztacie. A jeśli pogoda powstrzyma Cię przed wyjściem w teren, tablet Ulefone Tab A9 Pro zapewni komfort nauki i rozrywki. Dla Ulefone Armor 29 Pro zła pogoda to żaden problem - wzmocniona konstrukcja z gniazdem ładowania ukrytym za szczelną zaślepką otrzymała certyfikację IP68, IP69K i MIL-STD-810H. Jest to gwarancja odporności na wstrząsy, upadki, wodę i kurz. Wyświetlacz został opatrzony szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass 3, które chroni przed pęknięciami oraz zarysowaniami. Armor 29 Pro sprawdzi się także do działań w ujemnych temperaturach do -20 stopni Celsjusza.







Będąc w posiadaniu tych modeli, nie musimy rezygnować z wysokiej jakości zdjęć. Główny aparat został wyposażony w 50 Mpix czujnik Samsung GN1 CMOS, do tego obiektyw szerokokątny 50 Mpix Samsung JN1 CMOS, a całości zestawu dopełnia 64 Mpix sensor noktowizyjny. Wariant Ulefone Armor 29 Pro Thermal posiada dodatkowo kamerę termowizyjną o czułości poniżej 40 mK i zakresem pomiaru do 550 stopni Celsjusza. Rodzina Ulefone Armor 29 Pro zaskakuje czasem użytkowania. Pojemna bateria 21200 mAh wystarcza na 20 godzin intensywnej pracy, 114 godzin rozmów telefonicznych i aż 1140 godzin czuwania. Akumulator można ładować z maksymalną mocą do 120 W, co oznacza, że można go naładować do pełna w niecałą godzinę.



Produktywność i rozrywka przy domowym ognisku - tablet Ulefone Tab A9 Pro

Tablet Ulefone Tab A9 Pro jest propozycją dla tych, którzy cenią ciepło domowego ogniska i kubek pomarańczowej herbaty z dodatkiem goździków, a przy okazji nie chcą uszczuplić swojego portfela. W budżetowym zestawie znajdziemy 8,68-calowy wyświetlacz LCD z certyfikatem TÜV Rheinland, świadczący o niskiej emisji światła niebieskiego. Procesor MediaTek Helio G91, wsparty 4 GB RAM, zapewni komfort regularnego użytkowania, a 128 GB dysk pozwoli przechować sporo plików do pracy i zdjęć.



Marka Ulefone przyzwyczaja nas także do obsługi Widevine L1, który pozwala cieszyć się wysoką jakością obrazu filmów i seriali na Netflix, Disney+ i innych serwisach streamingowych. Jeśli kanapowe seanse nie są w naszym stylu, tablet sprawdzi się także jako mobilne centrum spotkań. Przedni aparat z rozdzielczością 8 Mpix bez problemu wystarczy do prowadzenia konferencji wideo i rozmów z rodziną. Niezależnie od tego, czy planujemy Ulefone Tab A9 Pro wykorzystać do rozrywki, nauki, pracy czy jako centrum dowodzenia w samochodzie, bateria o pojemności 5040 mAh zapewni działanie przez cały dzień.



Ceny i dostępność

Seria Ulefone Armor 29 Pro i tablet Tab A9 Pro można obecnie nabyć w oficjalnym sklepie dystrybutora Funtech oraz Allegro. W niedalekiej przyszłości produkty trafią również do największych sieci elektromarketów w Polsce, takich jak Media Expert, x-kom czy RTV Euro AGD.

Ulefone Armor 29 Pro 5G 16/512 GB - 2499 PLN

Ulefone Armor 29 Pro Thermal 5G 16/512 GB - 3299 PLN

Ulefone Tab A9 Pro 4/128 GB Marble White/Galaxy Blue - 529 PLN





















