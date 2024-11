Ulepszone EA SPORTS F1 24 dostępne już od dziś na PS5 PRO

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

EA SPORTS F1 24, już dziś wprowadza ulepszenie na PS5 Pro z zupełnie nowymi rozwiązaniami technologicznymi, które przenoszą grafikę, rozgrywkę i odbiór świata Formuły 1 na zupełnie inny poziom. Z rozdzielczością 8K i technologią ray tracingu, doświadczanie świata F1 staje się bardziej realistyczne niż kiedykolwiek, a gracze nigdy wcześniej nie byli tak blisko tego, co dzieje się na torze. F1 24 jest pierwszym tytułem EA SPORTS, który działa w rozdzielczości 8K/60Hz na konsolach i wykorzystuje najnowszą wersję silnika EGO, w pełni pokazując możliwości PS5 Pro. W grze dostępny jest również ulepszony tryb jakości z ray tracingiem podczas rozgrywki w rozdzielczości 4K i 60 Hz. Całość uzupełnia tryb wydajności, który podwaja liczbę pikseli w stosunku do PS5 w rozdzielczości 4K i oferuje 120 Hz, co przekłada się na lepszą wyrazistość obrazu i płynniejsze ściganie, dzięki wyższej liczbie klatek na sekundę.







EA SPORTS F1 24 wprowadza wiele innowacji i funkcji na PS5 Pro, w tym trzy nowe lub ulepszone tryby graficzne:

- Tryb jakości zapewnia teraz ray tracing podczas jazdy przy wykorzystaniu technologii PSSR. Codemasters wykorzystało opracowaną przez Sony technologię PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), aby wdrożyć ray tracing podczas właściwej rozgrywki na torze, co przekłada się na wyższy poziom fotorealizmu przy zachowaniu docelowej rozdzielczości 4K i 60 Hz.

- Tryb wydajności działa teraz w rozdzielczości 4K (wymagany jest ekran 120Hz). Gracze wybierając ten tryb, mogą liczyć na wyraźny i płynny obraz oraz dodatkową ostrość dzięki zwiększonej rozdzielczości i wysokiej liczbie klatek na sekundę.

- Nowy tryb rozdzielczości zapewnia teraz 8K i 60Hz (dostępne tylko na ekranach 8K). Oferuje on również technologię Ray Traced Dynamic Diffuse Global Illumination (DDGI) na torze. Wszystkie efekty RT DDGI, AO, refleksy i cienie w silniku EGO są aktywowane w rozdzielczości 8K/30 Hz podczas przerywników filmowych, w trybie Flashback oraz trybie zdjęć.



Już od 11 listopada gracze F1 24 na wszystkich platformach, w tym na PS5 Pro, otrzymają ulepszone tekstury, które poprawią jakość grafiki, cieniowania i redukcję szumów w grze. Wpłynie to na wszystkie tryby, dzięki aktualizacji elementów znajdujące się przy torze, takich jak tablice sponsorów i bariery. Dodatkowo ulepszenia cieniowania zapewnią wyraźniejsze odbicia i bardziej realistyczny wygląd, szczególnie w warunkach deszczowych. Ulepszona technologia odszumiania, która jest kluczowa przy ray tracingu, wygeneruje czystsze obrazy na podstawie symulowanego światła w czasie rzeczywistym.



EA SPORTS F1 24 jest dostępna na PlayStation 5, PS5 Pro, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One oraz na PC przez aplikację EA, Epic Games Store i Steam. Aktualizacja F1 24 zbiega się w czasie z globalną premierą nowej konsoli PS5 Pro.



























źródło: Info Prasowe - Electronic Arts