Verbatim wprowadza Mini GaN Chargers z wyświetlaczem TFT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Verbatim prezentuje nową serię kompaktowych ładowarek ściennych Mini GaN Chargers z wbudowanym wyświetlaczem TFT, które pozwalają ładować kilka urządzeń jednocześnie i na bieżąco monitorować parametry ładowania. W zależności od wersji seria oferuje moc do 140 W i obsługę do czterech urządzeń równocześnie, dzięki czemu jedna ładowarka może zasilać laptopa, tablet i telefon – w domu, biurze oraz w podróży. Wbudowany wyświetlacz TFT (dotykowy) pokazuje napięcie, natężenie i moc wyjściową w czasie rzeczywistym, dając użytkownikowi czytelny wgląd w to, jak pracuje ładowarka i jak urządzenie pobiera energię. W wariancie 65 W wyświetlacz prezentuje parametry ładowania na żywo, a funkcja PPS automatycznie dobiera moc do urządzenia, aby ładować szybciej i bezpieczniej.







Zastosowanie technologii GaN pozwala połączyć wysoką wydajność z kompaktową formą i niższą emisją ciepła w porównaniu do tradycyjnych ładowarek. Seria wspiera m.in. USB-C Power Delivery (PD 3.0), Quick Charge 3.0 oraz PPS (Programmable Power Supply), które optymalizuje profil ładowania pod konkretne urządzenie.



Ładowarki dostarczane są z zestawem wymiennych wtyczek UE (Type C), UK (Type G) i USA (Type A), co ułatwia korzystanie z nich podczas wyjazdów. Dodatkowo producent wskazuje na ognioodporną obudowę PC oraz komplet zabezpieczeń (m.in. przed nadprądem, przepięciem, przegrzaniem i zwarciem).



Produkty będą wkrótce dostępne w Polsce w popularnych sieciach sklepów.



































źródło: Info Prasowe - Verbatim