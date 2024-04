Vertiv rozszerza ofertę zasilaczy litowo-jonowych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej, rozszerzył ofertę pracujących w trybie on-line litowo-jonowych systemów zasilania awaryjnego (UPS) Vertiv Liebert GXT5 o podwójnej konwersji, które zapewniają szeroki zakres napięcia wyjściowego (200-240 V; domyślnie 230 V). Modele o mocy od 5 do 10 kVA uzupełniły dotychczasową ofertę litowo-jonowych urządzeń z rodziny Liebert GXT5 mocy 1-3 kVA, przeznaczonych do pracy na brzegu sieci. Vertiv przyjmuje obecnie zamówienia na nowe modele o mocy 5-10 kVA w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (EMEA) oraz realizuje wysyłki z bieżących zapasów.







Litowo-jonowe zasilacze Liebert GXT5 zostały zaprojektowane z myślą o mniejszych przestrzeniach, typowych dla infrastruktury brzegowej. Modele UPS-ów o mocy od 5 do 10 kVA mają wysokość tylko 3U i mogą być instalowane zarówno w szafie rack, jak też wolnostojąco w trybie wieży. Urządzenia te wyposażono w zintegrowany moduł umożliwiający bieżącą obsługę techniczną (maintenance bypass cabinet), zapewniający oszczędność miejsca w szafie. Wszystkie litowo-jonowe systemy UPS Liebert GXT5 są objęte pięcioletnią ograniczoną gwarancją.



Większa gęstość mocy akumulatorów litowo-jonowych umożliwiła firmie Vertiv uzyskanie dłuższego czasu pracy na mniejszej przestrzeni, w porównaniu z typowymi zasilaczami UPS z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi z regulacją zaworową (VRLA). Dodatkowo, czas pracy można wydłużyć dzięki zastosowaniu do ośmiu zewnętrznych szaf akumulatorowych. Dzięki lepszej wydajności przy pracy w wyższej temperaturze oraz dłuższej żywotności, akumulatory litowo-jonowe zastosowane w UPS-ach Liebert GXT5 przyczyniają się do zmniejszenia całkowitego kosztu użytkowania nawet o 50% w porównaniu z rozwiązaniami VRLA. Ponadto, baterie litowo-jonowe zwykle działają od 8 do 10 lat, w porównaniu z okresem około 3-5 lat w przypadku baterii VRLA, co zmniejsza lub eliminuje koszty i niedogodności związane z wymianą baterii w całym okresie eksploatacji zasilacza UPS.



Według firmy badawczej Omdia, zastosowanie baterii litowych w zasilaczach awaryjnych w centrach danych będzie nadal rosło i wkrótce zdominują rynek baterii w UPS-ach, osiągając 65% globalnego obrotu w tym segmencie do 2030 roku.



















źródło: Info Prasowe - Vertiv