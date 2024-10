ViewSonic X1-4K Pro i X2-4K Pro - nowa jakość konsolowego gamingu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ViewSonic prezentuje dwa nowe projektory: X1-4K Pro i X2-4K Pro. Zaprojektowane z myślą o miłośnikach konsolowych gier, te urządzenia oferują wyjątkową jakość obrazu w rozdzielczości QHD (1440p) przy częstotliwości odświeżania 120 Hz, zapewniając niezwykle płynną rozgrywkę i szczegółową grafikę na ekranach o przekątnej przekraczającej 100 cali. Dopełnieniem natywnej jakości 4K UHD są wbudowane głośniki Harman Kardon, które oferują dźwięk o kinowej jakości, a zintegrowany system Google TV umożliwia łatwy dostęp do szerokiej gamy usług streamingowych, tworząc kompleksowe, immersyjne doświadczenie rozrywki domowej.







Niezrównane wrażenia w grach konsolowych

X1-4K Pro i X2-4K Pro wynoszą gaming na nowy poziom. Projektory te oferują rozdzielczość QHD (1440p) przy częstotliwości odświeżania 120 Hz, zapewniając płynną i dynamiczną rozgrywkę na ekranach powyżej 100 cali. Dzięki ultraniskiemu opóźnieniu wejściowemu wynoszącemu 4,2 ms i odświeżaniu 240 Hz (przy rozdzielczości 1080p), gracze mogą cieszyć się pełnym zanurzeniem w akcję, doświadczając niesamowitej precyzji i natychmiastowej reakcji. Za sprawą układu DMD o przekątnej 0.65 cala i wysokim współczynniku kontrastu natywnego, projektory doskonale odwzorowują ciemne sceny, oferując wyjątkową głębię i wyrazistość szczegółów. Dodatkowo, wbudowane głośniki Harman Kardon dostarczają kinowej jakości dźwięk, co przekształca każdą sesję gamingową w pełne, kinowe przeżycie.



Kompleksowe centrum domowej rozrywki

X1-4K Pro i X2-4K Pro łączą w sobie funkcje dla graczy i miłośników rozrywki, stając się wielozadaniowymi centrami domowej zabawy. Dzięki zintegrowanemu systemowi Google TV, projektory te zapewniają bezpośredni dostęp do popularnych serwisów streamingowych, takich jak Netflix, YouTube czy Disney+, eliminując potrzebę dodatkowych urządzeń. Użytkownicy mogą cieszyć się ulubionymi filmami i serialami w zapierającej dech rozdzielczości 4K UHD z poprawą HDR, co zapewnia doskonałe wrażenia wizualne. Obsługa HDMI eARC pozwala na łatwe podłączenie zewnętrznych systemów audio, tworząc wyjątkowe środowisko audiowizualne zarówno do oglądania filmów, jak i grania.



Prosta instalacja – rozrywka na wyciągnięcie ręki

Projektory X1-4K Pro i X2-4K Pro są wyposażone w funkcje ułatwiające instalację, co umożliwia bezproblemową adaptację każdego pomieszczenia do zaawansowanego zestawu gamingowego lub kina domowego. Model X1-4K Pro posiada pionowy przesuw obiektywu, co pozwala na łatwe dostosowanie obrazu bez konieczności przestawiania projektora, idealnie dopasowując się do istniejącej aranżacji wnętrza. Krótkoogniskowy X2-4K Pro doskonale sprawdza się w małych przestrzeniach, wyświetlając obraz o przekątnej 100 cali z odległości zaledwie 1,5 metra. Oba modele oferują korekcję trapezową (H&V) oraz możliwość regulacji w czterech rogach, co gwarantuje idealne dopasowanie obrazu, nawet przy projekcji pod kątem.



Dostępność i ceny różnią się w zależności od kraju. W Stanach Zjednoczonych będzie dostępny wyłącznie model X1-4K Pro, a sprzedaż rozpocznie się pod koniec października. W Azji oba modele będą dostępne od listopada, a w Europie od stycznia 2025 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronach produktów lub kontaktując się z lokalnym przedstawicielem handlowym.

























źródło: Info Prasowe - ViewSonic