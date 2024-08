ViewSonic otwiera zgłoszenia do 5-tej edycji ColorPro Awards

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ViewSonic z radością ogłasza długo oczekiwane ColorPro Awards, oznaczające piąty rok z rzędu zaangażowania firmy w inspirowanie i wzmacnianie twórców na całym świecie. Tegoroczny motyw przewodni, "Momentum", zachęca twórców do kierowania bezgraniczną energią pędu. Zgłoszenia można przesyłać od teraz do 24 września 2024 roku. Aby dowiedzieć się więcej i wziąć udział, odwiedź stronę internetową ColorPro Awards. W ciągu ostatnich pięciu lat nagrody ColorPro Awards przekształciły się z konkursu fotograficznego w globalne święto różnorodnych sztuk wizualnych. W tym roku konkurs wykracza poza fotografię i wideografię, wprowadzając nagrodę specjalną w kategorii Digital Art oraz nagrodę People’s Choice Award w kategorii Generated Art.







Nowo wprowadzona kategoria Generated Art, zaprojektowana w celu rozpalenia i zbadania kreatywnego potencjału nowych narzędzi artystycznych, zostanie wybrana przez ekspertów przed otwarciem publicznego głosowania, umożliwiając społeczności ColorPro wybór zwycięzcy. W międzyczasie profesjonaliści z branży ocenią zgłoszenia i wyłonią zwycięzców w kategoriach Fotografia, Wideografia i Sztuka cyfrowa.



Zwycięzcy kategorii otrzymają nagrody z puli o wartości około 24 000 USD. Nagrody te obejmują nagrody pieniężne, najwyższej klasy monitory ColorPro oraz pakiet produktów i członkostw zaprojektowanych w celu optymalizacji kreatywnych przepływów pracy, w tym produkty PANTONE i Calibrite, roczne członkostwo Shoot The Frame Premium i roczne członkostwo Tinyspace. Ponadto zwycięzcy zyskają globalną ekspozycję za pośrednictwem kanałów cyfrowych ColorPro, ceremonii wręczenia nagród, wystaw i długoterminowej współpracy jako partnerzy ColorPro.



Liderzy branży jak SHOOTERS, PANTONE, Tinyspace, Calibrite, Shoot The Frame i The Design Kids będą nie tylko gospodarzami warsztatów i działań promocyjnych podczas rozdania nagród, ale także cenionymi członkami panelu sędziowskiego. Ten panel złożony z uznanych na całym świecie fotografów, kamerzystów i artystów cyfrowych dokona przeglądu zgłoszeń, zapewniając bezstronność i uznając doskonałość w wyrazie artystycznym. Zgłoszenia będą oceniane na podstawie ich fabuły, estetyki, kreatywności, znaczenia dla tematu i wykonania.



ViewSonic zaprasza również pięciu ambasadorów do podzielenia się swoimi narracjami na temat "Momentum". Andrea Astarita, znany fotograf, opisuje "Momentum" jako "zamrożenie chwili, w której ruch jest uchwycony w czasie, przekazując energię i dynamizm obiektu w ruchu". Jego zdjęcia podkreślają, że pęd jest zawsze obecny w naszym otoczeniu.



Tim Burgess, uznany fotograf przyrody i kamerzysta, łączy "Momentum" z ogromną energią wód oceanicznych. W swoim filmie "The Great Migration" uchwycił migrację humbaków, pokazując ich niesamowity pęd, gdy przemierzają Pacyfik w dużych stadach, demonstrując ogromną moc, gdy naruszają powierzchnię oceanu.



Odkryj więcej dzieł sztuki i wskazówek dotyczących sztuk wizualnych od zwolenników The 5th ColorPro Awards na stronie - KLIK.





















źródło: Info Prasowe - ViewSonic