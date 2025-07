ViewSonic wprowadza serię monitorów VG41V

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ViewSonic prezentuje nową serię monitorów do wideokonferencji – VG41V. Urządzenia wyposażono m.in. w funkcję rozpoznawania twarzy Windows Hello, która umożliwia błyskawiczne i bezpieczne logowanie do środowiska pracy. Monitory dostępne są w wariantach: 24” i 27” w rozdzielczości Full HD oraz 27” w rozdzielczości QHD. Seria została zaprojektowana z myślą o codziennej pracy biurowej i hybrydowej – eliminuje problemy z konfiguracją spotkań online, podnosząc jednocześnie komfort i efektywność pracy.







Komfortowe spotkania dzięki przemyślanym funkcjom

Zastosowana w serii VG41V technologia rozpoznawania twarzy (Windows Hello) pozwala użytkownikom na szybkie i bezpieczne logowanie bez potrzeby wpisywania hasła. Wbudowana kamera 5 MP z regulacją kąta nachylenia (±5°) umożliwia idealne ustawienie kadru, a mechaniczna zasłona obiektywu zapewnia prywatność w chwilach, gdy kamera nie jest używana. Dodatkowo, fizyczne przyciski zlokalizowane w prawym dolnym rogu obudowy pozwalają szybko wyciszyć mikrofon lub dostosować dźwięk – co znacznie ułatwia płynną komunikację bez zbędnych przerw technicznych.



Wydajność i uniwersalne połączenia

Monitory z serii VG41V wspierają produktywność dzięki dopasowanym do różnych potrzeb opcjom rozdzielczości: Full HD (1920×1080) dla standardowych zadań biurowych oraz QHD (2560×1440) dla większej przestrzeni roboczej i lepszej ostrości – idealnej do wielozadaniowej pracy. Wsparcie dla oprogramowania vDisplay Manager oraz vSplit pozwala na łatwą konfigurację obrazu i intuicyjne zarządzanie wieloma oknami, co jeszcze bardziej usprawnia pracę. Dopełnieniem funkcjonalności jest bogaty zestaw złączy: USB-C (z transmisją wideo, audio i danych), HDMI, DisplayPort oraz trzy porty USB 3.2, które umożliwiają łatwą integrację z różnymi systemami – zarówno w biurze, jak i w domowym miejscu pracy.



Ergonomia i wygoda na co dzień

Seria VG41V została zaprojektowana z myślą o komforcie użytkownika. Regulacja wysokości, nachylenia, obrotu (swivel) i orientacji (pivot) pozwala na idealne dopasowanie monitora do indywidualnych preferencji i zmniejsza obciążenie podczas długotrwałego użytkowania. Smukła konstrukcja i kompaktowa podstawa pomagają zaoszczędzić miejsce na biurku – zarówno w biurze, jak i w warunkach domowych. W trosce o wzrok użytkowników, monitory wyposażono w technologię Eye ProTech+, obejmującą m.in. częstotliwość odświeżania 120 Hz, redukcję migotania (flicker-free) oraz filtr światła niebieskiego, co przekłada się na większy komfort podczas wielogodzinnej pracy.



Ekologia i zrównoważony rozwój

W duchu odpowiedzialności środowiskowej, seria VG41V została zapakowana w materiały pochodzące z recyklingu i posiadające certyfikaty FSC. Wszystkie modele są zgodne z normami EPEAT oraz ENERGY STAR, co oznacza niskie zużycie energii i spełnienie wysokich standardów środowiskowych. Monitory łączą w sobie wysoką wydajność z troską o planetę.



Dostępność

Seria ViewSonic VG41V jest dostępna od czerwca 2025 roku w wybranych krajach Azji i Ameryki Północnej. Wkrótce pojawi się także w Europie. Dostępność, specyfikacje i ceny mogą się różnić w zależności od regionu. Więcej informacji można uzyskać na stronie produktowej lub kontaktując się z lokalnym przedstawicielem ViewSonic bądź autoryzowanym dystrybutorem.



Modele w serii:

VG2741V

• 27-calowy ekran Full HD (1920 × 1080)

• Rozpoznawanie twarzy Windows Hello

• Kamera 5 MP z regulacją nachylenia i osłoną prywatności

• Podwójne mikrofony i głośniki stereo

• Dwa porty USB-C: upstream (AV/dane) i downstream (ładowanie 15 W)

• Odświeżanie 120 Hz

• Ergonomia: regulacja wysokości, nachylenia, pivot, swivel

• Eye ProTech+ – filtr światła niebieskiego i flicker-free



VG2741V-2K

• 27-calowy ekran QHD (2560 × 1440)

• Pozostałe funkcje jak w VG2741V



VG2441V

• 24-calowy ekran Full HD (1920 × 1080), matryca IPS

• Pozostałe funkcje jak w VG2741V























źródło: Info Prasowe - ViewSonic