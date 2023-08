War Thunder Mobile oficjalnie dostępny na całym świecie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Gaijin Entertainment ogłasza, że nowa wojskowa gra akcji online War Thunder Mobile została wprowadzona do sklepów App Store i Google Play na całym świecie. Gra jest również dostępna do pobrania w formacie APK na oficjalnej stronie internetowej. War Thunder Mobile zawiera setki dokładnie odwzorowanych naziemnych, morskich i powietrznych maszyn wojennych, które zostały starannie wymodelowane zgodnie z odtajnionymi dokumentami. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy War Thunder Mobile przeszedł kilka etapów testów alfa i beta, podczas których został dopracowany, zoptymalizowany i ulepszony: edytor HUD, wygodny interfejs wyszukiwania członków drużyny i dostosowywanie maszyn. Wydano również dwie duże aktualizacje, które wprowadziły nowe czołgi, okręty i samoloty, a także nowe mapy.







Zawartość aktualizacji doskonale ilustruje koncentrację War Thunder Mobile na legendarnych maszynach wojskowych, które stały się sławne w bitwach i zapewniają wyjątkowe wrażenia z gry, takie jak niemiecki krążownik Scharnhorst, amerykański Calliope MLRS i radziecki myśliwiec odrzutowy MiG-15bis.

W przyszłości gra będzie regularnie otrzymywać nową zawartość - zarówno znaną tym, którzy grają w War Thunder na PC i konsolach, jak i pojawiającą się najpierw w War Thunder Mobile. Oba projekty są rozwijane niezależnie od siebie, ale zespoły stojące za grami dzielą się swoim doświadczeniem z kolegami, wspólnie rozbudowują uniwersum War Thunder i zapewniają fanom pojazdów wojskowych wszystko, czego potrzebują do bitew online w dowolnym miejscu i czasie.



Aby uczcić premierę gry, wszyscy użytkownicy, którzy zalogują się do War Thunder Mobile przed 29 sierpnia, otrzymają w prezencie amerykański niszczyciel USS Nicholas oraz pluton francuskich pojazdów opancerzonych w unikalnych kamuflażach.



Chcący pobrać grę, mogą kliknąć TUTAJ.



























Źródło: Info Prasowe - Galaktus