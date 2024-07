Wargaming - Motörhead i Rob Zombie głównymi gwiazdami Metal Festu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nadszedł czas na prawdziwie metalową dawkę wrażeń za sprawą największego i najgłośniejszego wydarzenia muzycznego w ciągu roku od studia Wargaming – Metal Fest. Tego lata, World of Tanks Modern Armor przygotowało solidną dawkę hard-rockowego szaleństwa. Czas oczekiwania dobiegł końca, a gwiazdy Metal Festu są już znane – legendarne Motörhead razem z „Ace of Spades” we własnej osobie, Lemmym Kilmisterem oraz ikona horror rocku Rob Zombie zagrają na głównej scenie wydarzenia. Obaj muzyczni giganci dołączają do wypełnionej adrenaliną walki czołgów World of Tanks Modern Armor w swoim własnym stylu. Epickie wydarzenie rozpocznie się 30 lipca i potrwa do 20 sierpnia, dając graczom 3 tygodnie intensywnej akcji i wrażeń.







“Nowoczesne rozwiązania technologiczne umożliwiły pełne wdrożenie Lemmy’ego do rozgrywki, co wydaje się właściwe, bo to dokładnie tego typu gra, przy których dobrze się bawił i spędzał czas” – komentuje zespół Motörhead.



“Motörhead prowadził nas przez proces tworzenia głosów Warpiga i Lemmy’ego. W przypadku Lemmy’ego było dla nas oczywiste, że wykorzystanie kogoś, kto brzmiałby podobnie nie byłoby wystarczająco autentyczne” – komentuje Brendan Blewett, Audio Director World of Tanks Modern Armor. „Z tego powodu pracowaliśmy razem z zespołem, aby stworzyć emulacje głosu Lemmy’ego przy pomocy AI, opartą na oryginalnych próbkach wokalnych artysty z jego prywatnych, nieopublikowanych archiwów, w tym wywiadów i nieedytowanych nagrań studyjnych”.



Fani Motörhead mogą zacierać ręce. Na pole bitwy nadciąga gotowy do akcji nowy czołg inspirowany refrenem „Ace of Spades”. Gracze mogą też zdobyć skórkę do czołgu FV107 Scimitar, która stanowi hołd dla utworu „Bomber”. Dowództwo nad tymi metalowymi bestiami obejmie dwóch w pełni ugłosowionych dowódców 3D – Lemmy we własnej osobie i maskotka Motörhead, Warpig. Co więcej, pozostała część kapeli wcieli się w rolę gotowych do walki dowódców 2D, a nie zabraknie też pokaźnej kolekcji muzycznych przedmiotów kosmetycznych do wykorzystania podczas rozgrywki.



Maestro muzycznej makabry, sułtan shock rocka, Rob Zombie także dołącza do Metal Festu. Czołgistom przyjdzie siać zniszczenie na polach bitwy z zawartością inspirowaną artystą, w skład której wchodzi między innymi nowy czołg i skórka dla M35/55, wzorowane na jego dwóch największych hitach – „Dragula” i „Superbeast”. Rob Zombie we własnej osobie będzie dostępny jako dowódca 3D razem z serią przedmiotów kosmetycznych, które nadadzą jeszcze bardziej złowrogiej aury jego czołgowi.



Weteranów, którzy poczuli ducha rocka w ubiegłym roku ucieszy powrót tytanów Metal Festu w sierpniu. Zawartość związana z ulubieńcami czołgistów w postaci Iron Maiden, Megadeth i Sabaton powraca do gry przez ograniczony czas.

Na pola bitwy nadchodzi niespotykane dotąd trzęsienie ziemi. Tegoroczny Metal Fest w World of Tanks Modern Armor to impreza, która zostanie w pamięci na wieki.





















źródło: Info Prasowe - Wargaming