Warszawska rewolucja roweru miejskiego Veturilo rozpoczęta

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Od 1 marca startuje nowy sezon Veturilo, warszawski rower publiczny, którego wyłącznym operatorem przez następne 6 lat będzie Nextbike. Firma wraz z władzami miasta przygotowały całkowicie nową flotę rowerów – Smartbike 2.0. Warszawa jest pierwszym miastem w Polsce korzystająca z nowej generacji jednośladów. Ponadto od początku marca użytkownicy w celu wynajmu, korzystać będą z nowej aplikacji zaprojektowanej na nowo, szybkiej i prostej w obsłudze. Rewolucyjną zmianą będzie sposób wypożyczania i zwrotu rowerów – do historii przechodzą znane dotychczas stacje z elektrozamkami - zastąpią je totemy i rowery wyposażone w O-locki, dzięki którym użytkownicy zyskają prawdziwą swobodę przy zwrocie jednośladów. Już od dziś mieszkańcy stolicy będą mogli sprawdzić na czym polega rewolucja w miejskiej mikromobilności.







Mieszkańcy Warszawy od samego początku pokochali rowery miejskie - stolica dzierży pozycję rowerowego lidera Polski, z wynikiem niemal 35 mln wypożyczeń od początku działania systemu. Tylko w poprzednim sezonie rowerowym zarejestrowało się ponad 120 tys. nowych użytkowników, a rowery Veturilo były wypożyczane średnio ponad 14 tysięcy razy dziennie, gdzie średnia odległość podczas jednego wypożyczenia wynosiła 3,68 km. Dziś spółka Nextbike wraz z władzami miast stołecznego Warszawy oficjalnie inauguruje tegoroczny sezon Veturilo. Na mocy nowej 6-letniej umowy z miastem firma jest jedynym operatorem warszawskiego roweru publicznego, dla którego obecny rok będzie rewolucyjny. Wprowadzono bowiem wiele zmian, którym przyświecał jeden cel – znieść ograniczenia i zapewnić jeszcze większą mobilność użytkownikom.



– Nowy sezon będzie stworzeniem Veturilo na nowo! Na warszawskich ulicach pojawią się nowe rowery – Smartbike 2.0, jest to ich debiut w naszym kraju. Nowy model jednośladu jest wyposażony w O-locki, technologię 4. generacji i system GPS, który pozwoli użytkownikom na większą swobodę korzystania z systemu. Uruchomiliśmy również nową aplikację – została ona zaprojektowana od początku, zgodnie z obowiązującymi trendami. Pozwoli ona na jeszcze szybszą i prostszą obsługę systemu. Jednak największą zmianą, którą warszawiacy mogli obserwować od początku lutego jest nowy wygląd terminali. Z ulic miasta zniknęły stacje wyposażone w elektrozamki, a zastąpiły je totemy oraz stojaki rowerowe. Dodatkową opcją zwrotu jednośladu będą tzw. obszary zwrotu - to oznaczone stojaki miejskie, w których będzie można zakończyć wypożyczenie. W całym mieście będzie ich ok. półtora tysiąca, a ich rozlokowanie sprawia, że korzystanie z Veturilo jeszcze nigdy nie było tak elastyczne. – mówi Tomasz Wojtkiewicz, prezes zarządu Nextbike i dodaje: To nie koniec niespodzianek w nowym sezonie! Znów do wypożyczenia będą dostępne tandemy - 30 sztuk już czeka na chętnych na wspólne wycieczki rowerowe. Nadal inwestujemy w rozwój elektromobilności w ramach naszej floty rowerów elektrycznych. Dlatego trzykrotnie zwiększyliśmy ich liczbę do 300 sztuk, co znacząco poprawi ich dostępność dla użytkowników. Ponadto najnowszej generacji egzemplarze z wymienną baterią będą dostępne na terenie całego miasta, a nie tylko przy stacjach dla rowerów elektrycznych. Z kolei to co nie ulega zmianie to koszty wynajmu – nadal pierwsze 20 minut korzystania z rowerów będzie darmowe.



Ponad 300 stacji we wszystkich dzielnicach

Od początku sezonu użytkownicy Veturilo będą mieli do dyspozycji 300 stacji miejskich oraz 5 stacji partnerskich we wszystkich 18 dzielnicach, w których na warszawiaków będzie czekać 3084 rowerów. Dodatkowo miasto ma możliwość, w razie zainteresowania, rozbudować system do 5.5 tys. jednośladów. Kolejną tegoroczną nowością jest możliwość sponsorowania dodatkowych stacji przez poszczególne dzielnice. Taką możliwość miały w poprzednich latach i wciąż mają podmioty prywatne, takie jak centra handlowe czy zarządcy biurowców. – Możliwość dokupienia sprzętu pozwala władzom dzielnicy rozszerzyć siatkę stacji i kreować zapotrzebowanie na rower miejski w swojej społeczności lokalnej. W ten sposób władze dzielnicy mogą również zachęcać mieszkańców do częstszego korzystania z jednośladów. Stacje rowerowe Veturilo nie będą jedynie przeznaczone na nasze rowery – również użytkownicy prywatnych rowerów, czy korzystający z UTO, np. hulajnóg, będą mogli wygodne zaparkować swój pojazd. Stacje bowiem pomieszczą więcej niż tylko rowery Veturilo, a likwidacja elektrozamków powoduje ich znacznie większą przystępność. Chcemy wraz z władzami miasta, aby były one traktowane jako „huby mobilności”, które zintegrują w jednym miejscu różne grupy użytkowników i usług. Dodatkową zaletą tej zmiany jest uporządkowanie przestrzeni miasta pod kątem parkowania urządzeń z kręgu tzw. mikromobilności.

























Źródło: Info Prasowe / Nextbike