Western Digital Flash - nowe możliwości smartfonów 5G następnej generacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Western Digital oficjalnie zaprezentował dziś drugą generację rozwiązania UFS 3.1 - platformy storage dla smartfonów 5G. Nowy układ Western Digital iNAND MC EU551 zapewni najwyższą wydajność storage, kluczową dla użytkowników chcących wykorzystywać swoje smartfony do zadań wymagających szybkości i pojemności, jak np. filmowanie w ultra wysokich rozdzielczościach, rozszerzona/wirtualna rzeczywistość, gry czy odtwarzanie wideo 8K. IDC szacuje, że już 2021 r. smartfony obsługujące 5G będą stanowiły 40% globalnej sprzedaży tych urządzeń, zaś w roku 2025 liczba ta wzrośnie do 69%. Wraz z rozbudową sieci komórkowej, wzrostem szybkości przesyłania danych i redukowaniem opóźnień, rosnąć będzie też zapotrzebowanie na rozwiązania Western Digital iNAND, zapewniające wysoką wydajność oraz pojemność, pozwalające na sprawną obsługę nowych aplikacji.







Urządzenie iNAND MC EU551 jest pierwszym produktem zbudowanym w oparciu o nową platformę UFS 3.1, zaprezentowaną oficjalnie podczas spotkania Flash Perspective. Bazujący na szybszej pamięci NAND, szybszym kontrolerze oraz zmodyfikowanym firmware, iNAND MC EU551 ma szereg przewag nad rozwiązaniami poprzednich generacji:

• Poprawa o 100% w zakresie szybkości losowego odczytu danych i o 40% w zakresie losowego zapisu, co pozwala sprawniej realizować zadanie związane ze zróżnicowanym obciążeniem (np. uruchamianie jednocześnie wielu aplikacji).

• Poprawa o 90% w zakresie sekwencyjnego zapisu danych, co pozwoli w pełni wykorzystać potencjał szybkich sieci 5G i Wi-Fi6. Dzięki temu użytkownik będzie mógł np. sprawniej korzystać z wideo 8K czy rejestrować wiele zdjęć w trybie burst.

• Poprawa o 30% w zakresie sekwencyjnego odczytu danych – dzięki czemu aplikacje będą uruchamiały się szybciej; użytkownicy mogą również liczyć na szybsze wysyłanie danych z urządzenia.



Urządzenie zaprojektowano tak, by było zgodne z wymaganiami standard JEDEC UFS 3.1, wykorzystuje ono też najnowszą wersję technologii Write Booster, opartej na rozwiązaniu Western Digital SmartSLCTM 7-generacji. Wyposażono je również w Host Performance Booster v 2.0 – co oznacza, że w nowości zastosowano większość innowacji dostępnych w tramach standardu.



Wsparcie producentów

iNAND MC EU551 jest najnowszym produktem z rodziny iNAND, której od ponad dekady ufa większość głównych producentów smartfonów z całego świata. Western Digital współpracuje z większością producentów i projektantów układów SoC dla smartfonów, by mieć pewność, że UFS 3.1 stanowić będzie wydajne, niezawodne i doskonale przetestowane rozwiązanie.



Dostępność

Układ typu EDF embedded flash drive Western Digital iNAND MC EU551 UFS 3.1 jest już dostarczany do producentów smartfonów w ramach testów – masowe dostawy rozpoczną się w lipcu 2021 r. Rozwiązanie to dostępne jest w wersjach o pojemności 128GB, 256GB oraz 512GB.















Źródło: Info Prasowe / WD