Western Digital prezentuje najbardziej pojemne dyski HDD na świecie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Western Digital wprowadza nowe, 11-talerzowe dyski twarde UltraSMR HDD o pojemności do 32 TB oraz dyski CMR HDD o pojemności do 26 TB, zapewniając klientom działającym w segmentach Hyperscale, Cloud oraz Enterprise Data Center doskonałą opłacalność. Dyski HDD to więcej niż tylko storage – są one głównym czynnikiem pozwalającym firmom zoptymalizować ich infrastrukturę, obniżyć ogólny koszt użytkowania (TCO) oraz przygotować strategię rozwoju IT na przyszłe wyzwania. Western Digital stale rozwija innowacje, których zadaniem jest wsparcie użytkowników w sprostaniu wymaganiom świata napędzanego przez dane. Dlatego też firma zaprezentowała najbardziej pojemny dysk UltraSMR HDD na świecie, oferujący do 32 TB pojemności i bazujący na sprawdzonej, niezawodnej technologii zapisu danych energy-assisted PMR (ePMR). Nowość przeznaczona jest przede wszystkim dla dużych organizacji, firm CSP oraz dostawców usług data (hyperscalers). Dla klientów, którzy potrzebują gotowego do wdrożenia dysku twardego do wymagających ogromnej pojemności zastosowań, firma zaprezentowała również dysk twardy ePMR CMR o największej na świecie pojemności do 26 TB, przeznaczony dla użytkowników korporacyjnych i kanałowych.







Nowe dyski – będące pierwszymi komercyjnie dostępnymi HDD, wykorzystującymi 11 talerzy i sprawdzoną w działaniu technologię – są kolejnym dowodem na to, że Western Digital tworzy i rozwija technologie HDD wynoszące na nowy poziom pojemność, niezawodność i innowacyjność.



AI Data Cycle to główny motor wzrostu przemysłu storage. Systemy AI stają się coraz bardziej wyrafinowane – co oznacza, że przetwarzają i generują coraz więcej danych, które muszą być efektywnie przechowywane. Dyski HDD odgrywają w tym ekosystemie kluczową rolę, działając zarówno po stronie „input” (gdzie dane są zbierane, przetwarzane i przechowywane), jak i „output” – gdzie treści AI są generowane i zapisywane. Ta podwójna rola pozycjonuje HDD jako „zawleczkę” w cyklu AI Data Cycle – element systemu, który zapewnia dostępność danych, gdy są one potrzebne oraz pozwala przechowywać je przy zachowaniu najniższego TCO.



Nowe dyski Western Digital 26 TB CMR oraz 32 TB UltraSMR wykorzystują całą gamę innowacji technologicznych, pozwalających centrom danych na maksymalizowanie ich wydajności storage. Oprócz ePMR, OptiNAND, ArmorCache oraz TSA (triple-stage actuator), dyski wykorzystują również pierwszą komercyjnie dostępną platformę 11-talerzową oraz inne innowacje. Więcej informacji: Innovating to 11: Western Digital Increases HDD Capacity, Not Size.



32 TB Ultrastar DC HC690 SMR HDD

Western Digital pozostaje liderem wdrażania technologii SMR, rozwijając innowacje, które pozwalają zapewnić ogromną pojemność, przy jednoczesnym obniżaniu TCO. Dostarczany właśnie do klientów dysk Ultrastar DC HC690 UltraSMR HDD o pojemności do 32 TB wspiera potrzeby klientów w zakresie tworzenia rozwiązań do budowania efektywnych kosztowo, skalowalnych rozwiązań storage. Nowe HDD oferują wydajność sekwencyjną do 257 MiB/s i zużycie energii na poziomie 5,5 W w trybie czuwania, co czyni je idealnym rozwiązaniem zarówno do danych typu „warm tier”, jak i „cold tier”.



26 TB Ultrastar DC HC590 CMR HDD

Dostarczane już do klientów najnowsze dyski CMR Western Digital to gotowe do natychmiastowego wdrożenia rozwiązania, które pomagają sprostać stale rosnącemu zainteresowaniu na przestrzeń storage – oferując niezawodną, sprawdzoną w działaniu technologię. Najnowsza generacja dysków zapewnia najwyższą dostępną pojemność CMR, łatwą integrację i wdrożenie, zachowując jednocześnie niezrównaną niezawodność. Ultrastar DC HC590 26TB CMR HDD stałą prędkość transferu do 288 MiB/s i zużycie energii na poziomie 5,.6 W w trybie czuwania.



Platformy Ultrastar Data60, Data102 Hybrid Storage

Nowe dyski Ultrastar HDD są też właśnie klasyfikowane i integrowane do oferowanych przez firmę platform JBOD hybrid storage Ultrastar Data60 oraz Data102, czyli rozwiązań storage o wysokiej gęstości i skalowalności, idealnych do nowoczesnych centrów danych, prywatnych chmur czy zastosowań big data. Platformy te oferują elastyczną konfigurację, możliwość wykorzystania od 60 do 120 HDD i mogą zapewnić do 3,6 PB „surowej” pojemności. Kluczowe technologie takie jak IsoVibe oraz ArcticFlow zapewniają redukcję wibracji i zoptymalizowane chłodzenie – co przekłada się na wyższą wydajność i niezawodność. Produkty te będą dostępne pod koniec roku.

















źródło: Info Prasowe - Western Digital