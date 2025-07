Wiertarka PARKSIDE przeciągnęła samolot pasażerski Airbus A380

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Marka PARKSIDE w spektakularny sposób udowodniła swoją potęgę. W hangarze Lufthansy w Monachium zaprezentowano możliwości nowej 12-woltowej wiertarko-wkrętarki PPBSSA 12 BF24 A1 z serii Performance. Pod czujnym okiem przedstawiciela Księgi rekordów Guinnessa™ urządzenie wprawiło w ruch ważącego niemal 300 ton Airbusa A380 i ustanowiło nowy rekord świata w kategorii najdłuższego dystansu pokonanego przez samolot przeciągnięty za pomocą akumulatorowej wiertarki. Ten imponujący wyczyn przynosi marce PARKSIDE uznanie nie tylko wśród pasjonatów majsterkowania, ale także miejsce w historii rekordów Guinnessa.







Nierówny pojedynek: 12 V kontra 306 000 kg

Na rekordowym dystansie 143 centymetrów wiertarko-wkrętarka akumulatorowa PARKSIDE, zasilana zaledwie jednym akumulatorem, przeciągnęła ważącego około 300 ton Airbusa A380 przez hangar Lufthansa Airlines Technical Fleet Management. Samolot został połączony liną ze specjalnie zaprojektowaną wciągarką, którą napędzano za pomocą przystawki montowanej do wiertarki. To ekstremalne wyzwanie technologiczne odbywało się pod czujnym okiem inżynierów z Politechniki w Darmstadt, którzy jeszcze przed wydarzeniem przeprowadzili analizę wykonalności całego przedsięwzięcia. Nawet bez kalkulatora nietrudno dostrzec skalę dysproporcji: Airbus A380 mieści ponad 850 pasażerów i waży ponad 300 ton w stanie bezzałogowym. Każdy z jego czterech silników wytwarza ciąg rzędu 70 000 funtów - niezależnie od siebie. Dla porównania: wiertarko-wkrętarka PARKSIDE waży zaledwie 1.5 kg i osiąga moment obrotowy 80 Nm przy 1500 obr./min, zasilana akumulatorem 12 V.



Rekordowa wiertarka z dostępnej serii Performance

Zgodnie z regulaminem Księgi rekordów Guinnessa, cały przebieg wydarzenia nadzorowali oficjalni sędziowie. Jeszcze przed próbą dokładnie sprawdzili wszystkie elementy urządzenia, potwierdzając, że użyta wiertarka pochodzi z seryjnej produkcji i jest ogólnodostępna dla klientów. Urządzenie zostało opracowane we współpracy z YouTuberem André Brockschmidtem, twórcą znanego portalu branżowego Bauforum24.



Moc, precyzja i bezpieczeństwo – wszystko w jednym narzędziu

Nowa wiertarko-wkrętarka 12 V od PARKSIDE PERFORMANCE łączy ekstremalną siłę z niezawodną kontrolą. Wyposażona w bezszczotkowy silnik, 3-biegową przekładnię i moment obrotowy 80 Nm, radzi sobie nawet z najbardziej wymagającymi zadaniami. Dzięki zdejmowanemu uchwytowi firmy Röhm oraz funkcji „Quick Release”, zmiana osprzętu jest błyskawiczna i beznarzędziowa. System „Kickback Control” chroni przed odrzutem, a wbudowane LED-y zapewniają widoczność w każdych warunkach. Kolorowy wyświetlacz LCD ułatwia obsługę, a akumulator 5 Ah i kompatybilna ładowarka z serii X12V Team gwarantują długi czas pracy.



Zestaw zawiera:

• 1 x wiertarko-wkrętarka akumulatorowa 12 V

• 1 x akumulator 12 V 5 Ah PAPK 12 5.0 A1

• 1 x ładowarka 12 V 6 A PLGK 12 6.0 A1

• 1 x uchwyt pomocniczy



Specyfikacja techniczna:

• Napięcie: 12 V

• Silnik: bezszczotkowy, wysokowydajny

• Uchwyt wiertarski: 1.5–13 mm, wysokiej jakości, produkcji Röhm (Niemcy)

• Maks. prędkość obrotowa: 1500 obr./min

• Maks. moment obrotowy: 80 Nm

• Przekładnia: 3-biegowa



Prędkości obrotowe (biegi):

• Bieg 1: 0–500 obr./min

• Bieg 2: 0–1500 obr./min

• Bieg Power: 0–150 obr./min



Poziomy momentu obrotowego:

• 25 ustawień + tryb wiercenia































źródło: Info Prasowe - PARKSIDE