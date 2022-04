Wiosenne nowości od Tracer

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tracer, popularny producent elektroniki użytkowej, wprowadza do swojej oferty nowe produkty. Streamerów i twórców podcastów powinien zainteresować zestaw z mikrofonem Tracer Studio Pro USB. Producent zadbał też o osoby korzystające z notebooków, prezentując dwie podstawki chłodzące. Z kolei osoby poszukującego bezprzewodowego głośnika z pewnością zainteresują się modelem Powertone V3 TWS Bluetooth. Tworzenie podcastów, wywiadów, nagrań radiowych, ale także streamowanie i komunikacja w grach online – do tego wszystkiego sprawdzi się zestaw z mikrofonem pojemnościowym Tracer Studio Pro USB. W jego skład wchodzi w zasadzie wszystko, czego potrzeba, by zacząć nagrywać dźwięk w profesjonalny sposób.







Kluczowym elementem zestawu jest mikrofon pojemnościowy z dużą membraną. Jego pasmo przenoszenia wynosi 30 Hz - 16 000 Hz, a czułość 38 dB. Urządzenie posiada również funkcję redukcji szumów. Co istotne, Tracer na mikrofonie umieścił pokrętło, za pomocą którego możemy regulować czułość, a tuż pod nim znajduje się wskaźnik, informujący o całkowitym wyciszeniu. Statyw o stalowej konstrukcji z zaciskiem pozwoli zamocować urządzenie niemalże w każdym miejscu, gwarantując jednocześnie stabilność i możliwość dostosowania położenia mikrofonu w trakcie nagrywania. Zestaw zawiera też filtr POP i nakładkę piankową oraz uchwyt koszowy.



Powertone V3 – nowy bezprzewodowy głośnik z podświetleniem LED

Nowością w ofercie firmy Tracer jest również głośnik bezprzewodowy Powertone V3 o mocy 10W. Głośnik pozwoli rozkręcić imprezę w dowolnym miejscu. Wykorzystując moduł Bluetooth, można przez niego odtwarzać muzykę np. ze smartfona czy laptopa, natomiast technologia TWS (True Wireless Stereo) umożliwi połączenie ze sobą dwóch głośników. Imprezowy charakter Tracer Powertone V3 podkreśla wielokolorowe podświetlenie LED.



Must-have posiadacza laptopa: podkładka chłodząca

Każdy posiadacz notebooka wśród swoich akcesoriów powinien mieć podstawkę chłodzącą. Z jej pomocą można szybko obniżyć temperaturę laptopa, poprawiając jednocześnie jego wydajność i dbając o żywotność. Tracer do oferty wprowadził właśnie dwie nowe podstawki.



Pierwsza z nich to Tracer Officer 17”. Stacja posiada dwa wentylatory zapewniające wydajne chłodzenie, zachowując jednocześnie odpowiednio niski poziom głośności. Nie ma więc mowy o rozpraszającym hałasie w trakcie pracy lub relaksu przy ulubionym serialu. O odpowiednią temperaturę laptopa zadba dodatkowo aluminiowy panel odprowadzający ciepło. Regulacja kąta nachylenia pozwala na ustawienie podkładki w jednej z siedmiu pozycji, a przed zsunięciem się laptopa zabezpieczają dedykowane blokady. Ponadto Officer 17” posiada również USB HUB ułatwiający podłączenie dodatkowych urządzeń oraz podświetlenie LED, dopełniające nowoczesny design.



Tracer GAMEZONE Streamer 17”, to druga z nowych podkładek tego znanego producenta. Wyróżnia się ona odważnym designem, nawiązującym do innych produktów z serii GAMEZONE. Wydajność stacji jest bardzo wysoka, wszak posiada aż 6 wentylatorów o regulowanej prędkości pracy. Maksymalnie może ona wynosić do 2600 obrotów na minutę, co gwarantuje notebookowi doskonałe chłodzenie. Urządzenie zaprojektowano w taki sposób, by nie martwić się o hałas, dlatego poziom generowanej głośności wynosi zaledwie 17 dB. Komfort pracy zapewni też 7-stopniowa regulacja nachylenia, a podświetlenie LED RGB pozwala czerpać jeszcze więcej radości z korzystania z laptopa.