World of Tank prezentuje pancernego króla King Tiger na TANKFEST 2025

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Po roku oczekiwań i międzynarodowej współpracy pomiędzy World of Tanks, The Tank Museum w angielskim Bovington i francuskim The Musée des Blindés w Saumur, jedyny na świecie czynny King Tiger dotarł do brzegów Wielkiej Brytanii po raz pierwszy w historii z okazji wydarzenia TANFKEST 2025 – największego i najbardziej spektakularnego na świecie święta historycznych pojazdów. The Musée des Blindés, francuskie muzeum poświęcone broni pancernej, dokonując imponującego wyczynu inżynieryjnego przywróciło King Tigera do pełnej sprawności. Równocześnie angielskie muzeum czołgów niestrudzenie pracowało nad sprowadzeniem tej 70-tonowej maszyny na brytyjską ziemię, dbając o bezpieczny transport przez granice i wody we współpracy z World of Tanks. Jako naczelny sponsor wydarzenia TANKFEST, zespół odpowiedzialny za World of Tanks wspomógł i sfinansował transport pomiędzy dwoma muzeami przez kanał La Manche.







Historia King Tigera

Kiedy alianci wylądowali na plażach Normandii w 1944 roku, stanęli naprzeciw zaawansowanej niemieckiej sile pancernej. Tygrys II, znany lepiej jako King Tiger, stanowił połączenie grubego pancerza Tygrysa I z 88mm działem KwK 43 L/71, zdolnym do rozbijania alianckich pojazdów na ekstremalnych dystansach. Ważący ponad 70 ton, Tygrys królewski i nie był po prostu czołgiem - stanowił ruchomą fortecę. Pomimo stosunkowo ograniczonej produkcji, jedynie 490 jednostek, King Tiger wywarł piorunujące wrażenie na polach bitew. Po raz pierwszy wkroczył do akcji podczas Bitwy o Normandię, później zaś odgrywał kluczową rolę w trakcie Ofensywy w Ardenach.



Jednak nawet ten niesamowity cud inżynierii miał swoje słabości. Jego olbrzymi ciężar sprawiał, że czołg był podatny na awarie, a niedobory paliwa utrudniały jego operacyjne wykorzystanie. Często zdarzało się, że Tygrysy królewskie były porzucane lub niszczone przez własne załogi, aby uniknąć przejęciu przez wroga. Pomimo wszystko efektywnie wykorzystane, szczególnie podczas zasadzek czy w celach obronnych – maszyny te były w stanie zatrzymać całe formacje pancerne. Po II Wojnie światowej ocalałe Tygrysy królewskie zostały przejęte przez siły alianckie, chociaż jedynie kilka sztuk przetrwało do dziś w muzeach i prywatnych kolekcjach, a tylko jeden na świecie pozostaje dzisiaj sprawny.



Jak zobaczyć King Tigera

Tysiące widzów tegorocznego wydarzenia TANKFEST będą pierwszymi, którzy zobaczą Tygrysa królewskiego w akcji dzięki współpracy z World of Tanks.

“Jesteśmy pewni, że nasi gości będą podekscytowani mogąc zobaczyć z bliska ten niezwykle rzadki czołg z II wojny światowej podczas tegorocznego TANKFESTU” – mówi Nik Wyness, Head of Marketing w The Tank Museum. „Zawsze staramy się, aby zapewnić odwiedzającym TANKFEST coś, czego do tej pory nie widzieli. Dlatego jesteśmy wdzięcznym naszym francuskim kolegom i partnerowi wydarzenia, World of Tanks, za to, że pomogli nam to umożliwić” – dodaje.



Bilety na wydarzenie TANKFEST 2025 są już w pełni wyprzedane, ale widzowie transmisji wciąż mogą dołączyć do święta czołgów online na kanale YouTube The Tank Museum w sobotę 29 czerwca o godzinie 14:00 polskiego czasu.



Ekskluzywne gadżety World of Tanks

Aby uczcić TANKFEST 2025, studio Wargaming przygotowało ekskluzywną kolekcję TANKFEST, która zachwyci entuzjastów czołgów na całym świecie. Będzie ona dostępna podczas samego wydarzenia, a także online w sklepie World of Tanks.

Kolekcja TANKFEST obejmuje szereg artykułów niezbędnych dla każdego fana ciężkich maszyn i King Tigera. Od stylowej odzieży po wyjątkowe akcesoria, jak t-shirty, bluzy z kapturem, podkładki pod mysz, kubki i torby.

















źródło: Info Prasowe - Wargaming