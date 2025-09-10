World of Tanks 2.0 z rekordową liczbą graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Studio Wargaming ogłosiło dzisiaj, że 7 września o godzinie 16:00 czasu polskiego World of Tanks zanotowało 413 339 graczy jednocześnie za sprawą startu aktualizacji 2.0, która wprowadziła pierwsze w historii gry czołgi XI poziomu. Nowa zawartość wzbudziła poruszenie w Europie, Stanach Zjednoczonych, regionie Azji i Pacyfiku oraz w Chinach, osiągając rekordowe liczby graczy na platformach Wargaming Game Center i Steam. Od premiery 2.0, już ponad 300000 graczy odblokowało czołgi XI poziomu. Wśród pięciu najpopularniejszych pojazdów XI poziomu są: Taschenratte, KR-1, T803, Leopard 120 Verbessert i Hirschkäfer.















źródło: Info Prasowe - Wargaming