World of Tanks Blitz - Joanna Jędrzejczyk i Jan Błachowicz prezentują...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Joanna Jędrzejczyk i Jan Błachowicz, dwójka mistrzów świata UFC powracają do World of Tanks Blitz z siłą, charyzmą i determinacją, aby wprowadzić nową linię polskich niszczycieli czołgów do gry. Legendarna siła spotyka prawdziwy charakter - zawodnicy MMA raz jeszcze wyruszają na pole bitwy wypełnione wybuchami dział nowych polskich pojazdów, które już teraz są dostępne w grze. Prawdziwy Polski charakter, Joanna Jędrzejczyk, 5-krotna mistrzyni świata UFC w wadze słomkowej, pierwsza Polka w federacji UFC i pierwsza kobieta w roli ambasadorki World of Tanks Blitz wraca do gry.







„To dla mnie wielki zaszczyt móc ponownie pracować z Blitz” – mówi Joanna Jędrzejczyk. „Być na planie zdjęciowym z Janem, promować grę, która nas pasjonuje i pokazać światu, że nawet w życiu profesjonalnego sportowca jest miejsce na zabawę, to rzeczy, z których jestem bardzo dumna”.



Legendarna polska siła, Jan Błachowicz, były międzynarodowy mistrz KSW i mistrz świata UFC wagi półciężkiej, a także najnowszy ambasador Blitz, jako jeden z pierwszych czołgistów na świecie miał okazję wypróbować nowe pojazdy dodane do polskiego drzewka w grze.

„Czołgi, gry i Joanna? Tego nie mogłem przegapić!” – komentuje Jan Błachowicz. „Co więcej, możemy zaprezentować światu niszczyciele czołgów, które zupełnie jak my najlepiej sprawdzają się w zwarciu.”



Polskie niszczyciele czołgów trafiają do Blitz

Sierpniowa aktualizacja dodaje nową linię do polskiego drzewka, wprowadzając do gry niszczyciele poziomów V-X oraz dodatkowy, kolekcjonerski czołg „Grom” VIII poziomu. W skład nowych pojazdów wchodzą:

• Pl33_SPD_Wz_40 "Zadymka" (Poziom V)

• Pl32_SPD_Wz_44 "Burza" (Poziom VI)

• Pl31_SDP_Wz_57D "Gowika" (Poziom VII)

• Pl30_SDP_Wz58T "Kilana" (Poziom VIII)

• Pl28_SDP_Wz_60 "Gonkiewicza" (Poziom IX)

• Pl29_NC_Wz_70T "Błyskawica" (Poziom X)



Podobnie, jak wojownicy w oktagonie, czołgiści będą musieli wyczuć dystans, aby zmaksymalizować siłę ognia nowych maszyn bojowych. W przeciwieństwie do innych niszczycieli czołgów, nowe polskie pojazdy najlepiej sprawdzają się na bliskim dystansie, promując ryzykowną rozgrywkę. Nowe niszczyciele wyjadą na pole bitwy w awangardzie, towarzysząc ciężkim czołgom. W roli bliskiego wsparcia ograniczone zdolności obronne rekompensują mobilnością i potężnymi obrażeniami.













źródło: Info Prasowe - Wargaming