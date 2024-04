World of Tanks Blitz we współpracy z Wojowniczymi Żółwiami Ninja

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nadszedł czas, aby powrócić na tętniące życiem ulice wielkiego miasta i jego mrocznych zakamarków, ponieważ World of Tanks Blitz podejmuje współpracę z Wojowniczymi Żółwiami Ninja! Dowódcy połączą siły z uwielbiającymi zabawę bohaterami, aby skosztować pysznej pizzy przed kolejną wielką konfrontacją ze Shredderem. Przed czołgistami podróż naładowana nostalgią, emocjami i wyzwaniami inspirowanymi ukochanym serialem animowanym WŻN z lat 80-tych. Gracze World of Tanks Blitz mogą wziąć udział w wydarzeniu "Do kanałów!" aby odblokować ekskluzywne nagrody inspirowane WŻN – wystarczy odnieść pięć zwycięstw dziennie.







Nagrody obejmują dwa ekskluzywne kamuflaże, animowany awatar mistrza Splintera, żółwie tło profilu oraz specjalny sprzęt do garażu ozdobiony klasycznymi elementami z tajnej kryjówki żółwi w kanałach. Co więcej, dostępne są trzy radyklane zestawy zawierające odjazdowy czołg Mutant inspirowany kultowym autem z kreskówki.



Po rozgrzewce czas na starcie z nikczemnym Shredderem, które rozpocznie się 1 maja wraz z uruchomieniem "Operacji Cowabunga". To 60-etapowe wydarzenie obfituje w wiele nagród, w tym ekskluzywne awatary Wojowniczych Żółwi Ninja: nieustraszonego lidera Leonardo, szorstkiego i skoncentrowanego Raphaela, mędrka Donatello i imprezowicza Michelangelo. Gracze pokażą swoją żółwią moc na polu bitwy, rywalizując o cztery charakterystyczne kamuflaże inspirowane czwórką bohaterów. Ostateczną nagrodą jest legendarny kamuflaż dla P.44 Pantera, inspirowany samym złowrogim Shredderem.













źródło: Info Prasowe - Wargaming