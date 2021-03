World of Tanks na konsolach startuje z piątym sezonem: FLASHPOINT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kontynuując obchody 7. urodzin World of Tanks na konsolach, twórcy z radością ogłaszają start nowego sezonu zawartości o nazwie Flashpoint. Między 9 marca, a 26 kwietnia macie możliwość zdobycia nowego polskiego czołgu, kamuflaży, materiałów eksploatacyjnych, dni konta premium i wiele więcej! Zarówno, jeśli gracie z przepustką sezonową lub bez, czeka na was do odblokowania wspaniały, nowy polski czołg – 50TP Prototype. Wraz z tą stalową bestią za każdy ze 100 poziomów wyzwania czeka złoto, srebro, mnożniki doświadczenia, dowódcy czy ekskluzywne emblematy Flashpoint.







Posiadacze przepustki sezonowej mogą liczyć na jeszcze więcej wliczając w to czołgi Type 59-11, T-100, a nawet T77 z unikatowym wyglądem. Na szczycie wyzwania czeka kolejny polski czołg – CS-52 LIS oraz Edmund Orlik jako dowódca, sławny polski czołgista.



Ponadto, w kwietniu gracze będą mieli okazję zapoznać się z nową linią polskich czołgów średnich. Zaczynać się one będą od poziomu V czyli DS PZlnz., CS 44, CS 53, CS 59, a zwieńczeniem będzie czołg CS63 na poziomie X. Wyróżnia go spośród innych unikatowa mechanika gazowej turbiny, która pozwala na krótkotrwałe, ale potężne przyspieszenie, co dobrze wykorzystane może dać przewagę taktyczną na polu bitwy.

























Źródło: Info Prasowe / Wargaming