World of Tanks upamiętnia 80 rocznicę Dnia Zwycięstwa

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

World of Tanks upamiętnia 80. rocznicę końca II wojny światowej w Europie bogatym w zawartość hołdem, którego elementami są nowy, porywający tryb PvE, historyczna transmisja z The Tank Museum prowadzona przez uznanych ekspertów pancernych, ekskluzywne dropy Twitch, promocje na zawartość i znacznie więcej. Od 6 do 13 maja, gracze wcielą się w rolę dowódcy czołgu aliantów w nowej misji PvE, Operacja Listonosz. Fabuła usytuowana w pełnych napięcia, ostatnich dnia II wojny światowej, wyznacza prosty, lecz niebezpieczny cel: dostarczenie wiadomości za linie wroga, aby poinformować wojska alianckie o zakończeniu wojny. Czołgiści wjadą na pole bitwy w zakamuflowanym M23 Chaffee prowadzonym przez międzynarodową załogę wyposażoną w taktyczne umiejętności pozwalające na rekonesans i zmylenie niemieckich patroli. Gęste pola minowe blokują trasę do zamku, zmuszając graczy do eksploracji wrogiej bazy, lokalizowania punktów dowodzenia i poszukiwania map, które odsłonią bezpieczną trasę. Po ukończeniu wszystkich wyzwań, zaufany Chaffee trafi na stałe do kolekcji czołgów graczy.







10 maja o godzinie 17:00 (15:00 UTC), Wargaming i The Tank Museum w Bovington w Wielkiej Brytanii przeprowadzą specjalną transmisję upamiętniającą Dzień Zwycięstwa. Jej gospodarzami będą Richard Cutland, weteran Królewskiego Regimentu Pancernego i szef stosunków wojskowych World of Tanks oraz Nik Wyness, kierownik do spraw marketingu i zaangażowania w The Tank Museum. Widzowie mogą dołączyć do duetu i ich specjalnych gości, podczas gdy prowadzący szczegółowo omówią znaczenia Dnia Zwycięstwa, kluczowe etapy II wojny światowej i ewolucję czołgów w tym okresie. Gracze World of Tanks mogą liczyć też na cenne dropy na Twitchu w trakcie transmisji i szansę wygrania pojazdów premium i innych nagród w grze.



Od 8 do 12 maja, czołgiści otrzymają też 5x bonus do doświadczenia za pierwsze zwycięstwo w ciągu dnia, a także obniżki na złoto i pojazdy premium i zniżki w kredytach na pojazdy do zbadania, materiały eksploatacyjne i wyposażenie.

Szczegóły dostępne są na oficjalnej stronie internetowej gry pod adresem -> worldoftanks.eu/pl/news.































źródło: Info Prasowe - Wargaming