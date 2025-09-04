World of Tanks wprowadza aktualizację 2.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zespół World of Tanks z dumą ogłasza start aktualizacji 2.0, największej i najbardziej ambitnej w historii gry. World of Tanks 2.0 to 16 nowych czołgów XI poziomu, przebudowany hangar i UI, fabularny tryb PvE rozgrywany na nieprezentowanej dotąd mapie, kompleksowe zmiany w balansie setek pojazdów, nowe wcielenie systemu dobierania rozgrywek i znacznie więcej. Premiera tej skali zasługuje na równie potężne nagrody. Weterani (którzy dołączyli do gry przed aktualizacją 2.0): otrzymają pełną gałąź wybranego drzewka technologicznego (pojazdy poziomów VI-X), a także potężną dawkę zasobów, w tym 2500 złota, 15000 obligacji, 10 milionów kredytów, 60 dni konta premium i jeszcze więcej.







• Rekruci (gracze, którzy dołączyli do gry po premierze aktualizacji 2.0): dostaną dostęp do dwóch pełnych gałęzi wybranego drzewka technologicznego (pojazdy poziomów VI-X), trzy dodatkowe czołgi premium, 60 dni konta premium, 6 milionów kredytów i jeszcze więcej bonusów na dobry start nowej podróży.



Gracze, którzy już teraz posiadają wszystkie pojazdy poziomów VI-X otrzymają ekskluzywne nagrody w hołdzie ich oddaniu i zaangażowaniu. Dzięki tym prezentom każdy dowódca będzie gotowy do walki na debiut czołgów XI poziomu.

Wśród elementów aktualizacji World of Tanks 2.0 znajdują się m.in.:

• Debiut czołgów poziomu XI: po raz pierwszy w historii do gry zostaje dodane 16 nowych pojazdów poziomu XI, każdy w unikatowymi mechanikami rozgrywki i nowym systemem progresji. W przyszłości do gry trafi jeszcze więcej czołgów.

• Kompleksowy balans pojazdów: ponad 350 czołgów wszystkich poziomów zostało przebudowane, aby lepiej spełniać swoją rolę i dostarczać bardziej zbalansowaną rozgrywkę.

• Całkowicie nowy hangar: od teraz hangar to fabryka czołgów, gdzie pojazdy są montowane, wyposażane i zawsze gotowe do walki.

• Poprawione UI: nowe, uproszczone, funkcjonalne i bogate w informacje.

• Nowy system dobierania rozgrywek: Przebudowany od podstaw, aby zapewnić krótsze kolejki, zbalansowane zespoły i bardziej dynamiczne bitwy.

• Nowa mapa: Nordskar, skandynawskie pole bitwy, którego gracze domagali się od dawna.

• Wydarzenie PvE: “Operacja Punkt Wrzenia” stanowi narracyjne tło do debiutu czołgów poziomu XI. Graczom przyjdzie przejąć dowodzenia nad trzema nowa pojazdami na zupełnie nowym polu bitwy.

• Aktualizacja udźwiękowienia: cięższe i bardziej autentyczne dźwięki czołgów nagrane w prawdziwych pojazdach, wyraźniejszy dźwięk walki i wciągająca oprawa dźwiękowa, która doda życia każdej bitwie.



Dowódcy, czas się zbroić, właśnie nastała nowa era World of Tanks.





























źródło: Info Prasowe - Wargaming