2025-09-04 11:40
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
0

World of Tanks wprowadza aktualizację 2.0

Obrazek World of Tanks wprowadza aktualizację 2.0

Zespół World of Tanks z dumą ogłasza start aktualizacji 2.0, największej i najbardziej ambitnej w historii gry. World of Tanks 2.0 to 16 nowych czołgów XI poziomu, przebudowany hangar i UI, fabularny tryb PvE rozgrywany na nieprezentowanej dotąd mapie, kompleksowe zmiany w balansie setek pojazdów, nowe wcielenie systemu dobierania rozgrywek i znacznie więcej. Premiera tej skali zasługuje na równie potężne nagrody. Weterani (którzy dołączyli do gry przed aktualizacją 2.0): otrzymają pełną gałąź wybranego drzewka technologicznego (pojazdy poziomów VI-X), a także potężną dawkę zasobów, w tym 2500 złota, 15000 obligacji, 10 milionów kredytów, 60 dni konta premium i jeszcze więcej.



• Rekruci (gracze, którzy dołączyli do gry po premierze aktualizacji 2.0): dostaną dostęp do dwóch pełnych gałęzi wybranego drzewka technologicznego (pojazdy poziomów VI-X), trzy dodatkowe czołgi premium, 60 dni konta premium, 6 milionów kredytów i jeszcze więcej bonusów na dobry start nowej podróży.

Gracze, którzy już teraz posiadają wszystkie pojazdy poziomów VI-X otrzymają ekskluzywne nagrody w hołdzie ich oddaniu i zaangażowaniu. Dzięki tym prezentom każdy dowódca będzie gotowy do walki na debiut czołgów XI poziomu.
Wśród elementów aktualizacji World of Tanks 2.0 znajdują się m.in.:
• Debiut czołgów poziomu XI: po raz pierwszy w historii do gry zostaje dodane 16 nowych pojazdów poziomu XI, każdy w unikatowymi mechanikami rozgrywki i nowym systemem progresji. W przyszłości do gry trafi jeszcze więcej czołgów.
• Kompleksowy balans pojazdów: ponad 350 czołgów wszystkich poziomów zostało przebudowane, aby lepiej spełniać swoją rolę i dostarczać bardziej zbalansowaną rozgrywkę.
• Całkowicie nowy hangar: od teraz hangar to fabryka czołgów, gdzie pojazdy są montowane, wyposażane i zawsze gotowe do walki.
• Poprawione UI: nowe, uproszczone, funkcjonalne i bogate w informacje.
• Nowy system dobierania rozgrywek: Przebudowany od podstaw, aby zapewnić krótsze kolejki, zbalansowane zespoły i bardziej dynamiczne bitwy.
• Nowa mapa: Nordskar, skandynawskie pole bitwy, którego gracze domagali się od dawna.
• Wydarzenie PvE: “Operacja Punkt Wrzenia” stanowi narracyjne tło do debiutu czołgów poziomu XI. Graczom przyjdzie przejąć dowodzenia nad trzema nowa pojazdami na zupełnie nowym polu bitwy.
• Aktualizacja udźwiękowienia: cięższe i bardziej autentyczne dźwięki czołgów nagrane w prawdziwych pojazdach, wyraźniejszy dźwięk walki i wciągająca oprawa dźwiękowa, która doda życia każdej bitwie.

Dowódcy, czas się zbroić, właśnie nastała nowa era World of Tanks.







World of Tanks wprowadza aktualizację 2.0

World of Tanks wprowadza aktualizację 2.0

World of Tanks wprowadza aktualizację 2.0

World of Tanks wprowadza aktualizację 2.0

World of Tanks wprowadza aktualizację 2.0

World of Tanks wprowadza aktualizację 2.0

źródło: Info Prasowe - Wargaming
Komentarzy: 0



Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych czytelnik serwisu IN4.pl.