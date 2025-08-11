World of Warships: Legends szykuje się na swoją 6-rocznicę

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Studio Wargaming, twórcy i wydawcy wiodącej wieloosobowej gry morskiej inspirowanej historią, World of Warships: Legends, świętuję szósty rok żeglugi na siedmiu morzach w wyjątkowej rocznicowej aktualizacji. W awangardzie wypływają dwa krążowniki Premium, dołączają do nich specjalny projekt w Biurze oraz wypełnione nagrodami trzytygodniowe szaleństwo w kalendarzu. Historyczna aktualizacja po raz pierwszy wprowadza też kampanię z darmowym wsparciem Admiralicji, która pozwoli odblokować dwa okręty Premium VIII poziomu, a także drugą falę zawartości inspirowanej serią Blue Archive. Do gry trafi też szereg usprawnień i poprawek rozgrywki.







Kampania “Party Around the World” z darmowym wsparciem Admiralicji

Pierwsza w historii gry kampania z darmowym wsparciem Admiralicji jest już dostępna. Podążając klasycznym formatem kampanii Legendarnych, gracze mogą ukończyć 100 kamieni milowych, aby odblokować specjalne nagrody. Na końcu ścieżki czekają na nich dwa okręty do wyboru - japoński niszczyciel Premium Minegumo VIII poziomu oraz paneuropejski krążownik Premium VIII poziomu – Niord. Po dokonaniu wyboru druga z jednostek będzie dostępna do zakupu za pomocą dublonów po zakończeniu kampanii.



Nowa i ograniczona czasowo zawartość Blue Archive dostępna od 11 sierpnia do 8 września

Druga fala zawartości inspirowanej serią Blue Archive wpływa do World of Warships: Legends i jest dostępna od 11 sierpnia do 8 września. Gracze mogą rozbudować swoje armady o 3 nowe jednostki: francuski krążownik Premium VIII poziomu, okręt BA Utnapishtim, włoski krążownik Premium VI poziomu BA Binah oraz sowiecki krążownik Premium VII poziomu BA Hovercraft. Razem z nowymi jednostkami do gry zawita też trójka nowych Dowódczyń, Hayase Yuuka, Konuri Maki i Kosaka Wakamo, każda z własnymi ścieżkami dialogowymi. Zawartość związana z obiema falami współpracy z Blue Archive, zarówno obecna, jak i poprzednia, dostępne są w sklepie oraz w Kontenerach Blue Archive II.



Rocznica Legends z nowymi okrętami, kalendarzem i specjalnym projektem w Biurze

Świętując sześć lat legendarnej akcji, gracze mogą wziąć udział w szeregu aktywności, aby zyskać specjalną walutę – Piñaty. Te można wymienić na rocznicowej przedmioty i nagrody, w tym dwa okręty – panazjatycki niszczyciel Premium VII poziomu Irian oraz brytyjski krążownik Premium V poziomu Dido. Do gra zawita też szaleństwo w rocznicowym kalendarzu. Na wirtualnych kapitanów czekają trzy tygodnia nagród oraz specjalny projekt w Biurze, dający dostęp do popularnych przedmiotów z poprzednich wydarzeń, w tym tych związanych z Halloween, nowym rokiem i czarnym piątkiem.



Usprawnienia grafiki i dodatkowe wsparcie na konsolach

Poza rocznicową zawartością, najnowsza aktualizacja wprowadza szereg kosmetycznych usprawnień dla scenerii, pogody, oświetlenia, efektów wody oraz ogólnego wrażenia graficznego. Ponadto, gracze PlayStation 5 mogą teraz grać w rozdzielczości 4K w 60 klatkach na sekundę, a posiadacze PS5 Pro mogą od teraz cieszyć się Ray Tracingiem.





























źródło: Info Prasowe - Wargaming