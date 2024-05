World of Warships prezentuje dokument upamiętniający 80. rocznicę D-Day

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

World of Warships wspólnie z organizacją non-profit prowadzoną przez weteranów amerykańskiej marynarki wojennej - FORCE BLUE, zajmującą się ochroną środowiska morskiego, prezentują dokument „Frog Fathers: Lessons from the Normandy Surf”. Materiał filmowy opowiada historię bohaterskich oddziałów saperskich (Naval Combat Demolition Units) znanych dziś jako Navy SEALS. Dokument będzie miał swoją premierę równolegle na kanale Twitch World of Warships w ramach transmisji z okazji Najdłuższej Nocy Muzeów oraz na kanale MagellanTV, zaplanowaną na 4 czerwca dla wszystkich subskrybentów. Materiał będzie też dostępny na YouTube World of Warships. Aby uczcić 80. rocznicę jednej z największych operacji wojennych w historii, na graczy czeka też tematyczna zawartość w grze, a także specjalna wirtualna wycieczka w tematyce D-Day z okazji Najdłuższej Nocy Muzeów, która odbędzie się 1 czerwca na kanale Twitch World of Warships.







Frog Fathers: Lessons from the Normandy Surf

„Frog Fathers” to podróż czterech weteranów Navy SEALS na plaże Normandii, gdzie oddają hołd odwadze i męstwu swoich poprzedników, którzy brali udział w inwazji podczas II Wojny Światowej. Z okazji 80. rocznicy bitwy, weterani zbadają, jakim poświęceniem musieli wykazać się ich bracia oraz jakie znaczenie dla nowoczesnej służby wojskowej miały ich działania. Bohaterowie filmu przeanalizują też spuściznę bitwy, co dla nich osobiście ona oznacza i co mają nadzieję przekazać przyszłym pokoleniom.



Projekt ten, opracowany we współpracy z organizacją FORCE BLUE, prezentuje wysiłki studia Wargaming na rzecz zachowania historii marynarki wojennej. Film został nakręcony na początku miesiąca w ramach specjalnego wydarzenia organizowanego w Nowym Jorku. Po pokazie odbył się panel moderowany przez specjalistkę od II Wojny Światowej – Claire Berett. W dyskusji udział wzięli: bohater filmu Steve „Gonzo” Gonzalez, reżyser i montażysta Bob Whitney, Artur Plociennik (Regional Publishing Director w Wargaming) oraz narrator John C. McGinley.



Dokument “Frog Fathers: Lessons from the Normandy Surf” dostępny będzie do obejrzenia w programie MagellanTV oraz na kanale YouTube World of Warships, już od 4 czerwca 2024.



Najdłuższa Noc Muzeów 2024

Wraz z premierą nowego dokumentu, po raz czwarty World of Warships przeprowadzi doroczną transmisję Najdłuższej Nocy Muzeów, która odbędzie się 1 czerwca o godzinie 16:00 na oficjalnych kanałach gry na platformach Twitch i YouTube. Razem z wycieczkami prezentującymi wyjątkowe historie muzealnych okrętów zaangażowanych w D-Day, transmisja zagości też na jednostkach biorących udział w operacji, takich jak HMC Belfast, LST 325 oraz na jedynym ocalałym niemieckim torpedowcu S-130 z kolekcji Wheatcroft Collection.



Równolegle z wirtualnymi wycieczkami na oglądających czekają nagrody Twitch Drops, występy gości, prezentacje dokumentów, w tym Frog Fathers oraz Normandy: 0530 Hours z World of Warships, a także kolejny od MagellanTV. Wśród gości pojawi się między innymi Tyler Pitrof z Departamentu Historii i Dziedzictwa Marynarki USA, aby podzielić się nieznanymi dotąd anegdotami na temat „Najdłuższego Dnia”.



Działania D-Day w historycznym trybie Operacji Neptun

Aby uczcić 80. rocznicę lądowania w Normandii, w grze pojawią się trzy nowe Operacje, a także zupełnie nowy port. Przez dwa tygodnie, unikatowe wydarzenie bitewne pozwoli równocześnie sześciu graczom rywalizować w dywizji przy wykorzystaniu okrętów poziomów V-VII. W nagrodę za ukończenie misji i operacji gracze otrzymają gwiazdki, które można wykorzystać do odblokowania specjalnych ścieżek postępu zawierających nagrody, w tym historycznych dowódców, kamuflaże i naszywki.



Pierwsza operacja rozpocznie się 29 maja, a jej celem będzie dowodzenie przez graczy awangardą aliantów podczas podejścia do plaży Utah. Siły wroga bronią tego miejsca, a zadaniem dowódców jest stłumienie obrony wybrzeża i bezpieczne zadokowanie na plaży.



















źródło: Info Prasowe - Wargaming