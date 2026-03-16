Współpraca NVIDIA i Microsoft w tworzeniu gier komputerowych

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

NVIDIA we współpracy z firmą Microsoft ogłosiła podczas GDC (Game Developers Conference), że wprowadza standardyzację w zakresie sprzętowo przyspieszanej AI za pośrednictwem bibliotek DirectX. Wynikiem tej współpracy będzie zwiększenie wydajności kart graficznych, wyeliminowanie konieczności zmian kontekstu, zapewnienie płynniejszej rozgrywki, oraz ujednolicenie procesu pracy programistów. Opierając się na zaprezentowanej latem ubiegłego roku wersji zapoznawczej obsługi kooperacyjnych wektorów (Cooperative Vector), Microsoft planuje udostępnić rozszerzenie DirectX Linear Algebra oraz kompilator DirectX Compute Graph w celu przyspieszenia procesu tworzenia gier.







Ponadto Microsoft i NVIDIA pracują nad rozwiązaniem dwóch głównych problemów w grach komputerowych, długiego czasu kompilacji i zacinania się rozgrywki, poprzez udoskonalenie sposobu obsługi shaderów. Chociaż problemy te wynikają zazwyczaj z kompilacji shaderów w czasie ich wykonywania, technika Microsoft Advanced Shader Delivery (ASD) eliminuje to wąskie gardło, dystrybuując wstępnie skompilowane shadery, już w momencie pobierania gry. W związku z tym, NVIDIA ściśle współpracuje z firmą Microsoft, aby jeszcze w tym roku udostępnić technikę ASD użytkownikom kart GeForce RTX.















źródło: Info Prasowe - NVIDIA