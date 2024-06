Wyciekła pełna lista procesorów AMD Zen 5 oraz chipsetów serii 800

Autor: Łukasz Wieczorek (djluke) 4

Użytkownik serwisu X - wxnod - opublikował wyciek w formie prezentacji pochodzącej od marki AORUS, ukazujący nadchodzące procesory AMD serii 9000: Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X i Ryzen 5 9600. Wraz z nimi wyciekły informacje o nowych chipsetach: X870E, X870, B850 i B840. Nowe procesory obsłużą pamięci DDR5 aż do 560 0MT/s (natywnie) i do 8000 MT/s (w trybie XMP/EXPO), przyspieszeniu ulegnie też Infinity Fabric - do 2400 MHz.



Zaczynając od kluczowych elementów, wygląda na to, że AMD pracuje nad co najmniej czterema nowymi jednostkami SKU, w tym 16-rdzeniowym Ryzen 9 9950X, 12-rdzeniowym Ryzen 9 9900X, 8-rdzeniowym Ryzen 7 9700X i 6-rdzeniowym Ryzen 5 9600.



Mówi się, że procesory Ryzen 9 wykorzystują konfigurację podwójnego CCD + 1 IOD, podczas gdy jednostki SKU Ryzen 7 i Ryzen 5 pozostaną przy konfiguracji 1 CCD + 1 IOD. Każdy CCD ma 32 MB pamięci podręcznej L3, zaś TDP kształtuje się w zakresie od 65 W do 170 W.



Interesującą rzeczą jest też fakt, że obraz użyty w slajdzie AORUS jest tym samym, który wyciekł jakiś czas temu i został uznany za fake, jednak wygląda na to, że rzeczywiście był prawdziwy, ponieważ AORUS go użył. Ten egzemplarz procesora ma kod OPN 100-000001290-11.



Idąc dalej, nowe procesory AMD mają obsługiwać 28 linii PCIE 5.0: 16 dla grafiki i 12 dla m.2 i łączności z chipsetem.



Przechodząc do chipsetów - 3 najwyższe (X870E, X870 i B850) będą umożliwiały overclocking, zaś najniższy B840 przeznaczony będzie do najtańszych PC.



Oczekuje się, że procesory AMD Ryzen 9000 „Granite Ridge” do komputerów stacjonarnych z najnowszą architekturą rdzeni Zen 5 zadebiutują w przyszłym tygodniu na konferencji AMD Computex 2024, a według plotek premiera odbędzie się już w lipcu!



Pełna prezentacja znajduje się pod tym adresem.