Wystartował polski sklep ASUS’a

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS ma przyjemność ogłosić start oficjalnego, polskiego sklepu ASUS online! W ofercie znajduje się przekrojowe portfolio produktów ASUS – flagowe modele laptopów gamingowych spod znaku ROG i TUF Gaming, cenione serie ultrabooków ZenBook oraz VivoBook, a także urządzenia peryferyjne oraz podzespoły komputerowe. Oferta sklepu będzie sukcesywnie rozbudowywana o najnowsze modele urządzeń, w tym także przedpremierowe, dostępne w przedsprzedaży wyłącznie na sklepasus.pl! Dokonując zakupów w nowo otwartym sklepie online, klienci mogą liczyć na wsparcie dedykowanego Biura Obsługi Klienta oraz na atrakcyjne promocje – jedną z nich udostępniamy już na starcie sklepu







Przy zakupie dowolnego laptopa na sklepasus.pl, klienci mają okazję dokupić usługę ASUS Premium Care za symboliczne 1zł. Pakiet pozwala przedłużyć gwarancję na urządzenie o dodatkowe 12 miesięcy, a jego wartość wynosi nawet 249 PLN. Oferta ważna jest do 7 czerwca.



Gorąco zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą sklepasus.pl oraz zapisania się do newslettera, aby pozostać na bieżąco z najnowszymi promocjami!

















Źródło: Info Prasowe / ASUS