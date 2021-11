XPG - darmowy zestaw montażowy LGA 1700 dla AIO LEVANTE

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

XPG ogłasza możliwość otrzymania darmowego zestawu montażowego LGA 1700 dla chłodzeń wodnych All In One LEVANTE 240 i LEVANTE 360. Wraz z pojawieniem się na rynku nowych procesorów Intel Alder Lake 12. generacji, firma chce zapewnić klientom dostosowanie aktualnych chłodzeń wodnych do nowego standardu, umożliwiając odebranie darmowego zestawu montażowego dla rozwiązań AIO LEVANTE 240 i 360. Aby aplikować i uzyskać takie zestawy, trzeba wejść na stronę https://corp.adata.com/us/support/online - a następnie, poprzez specjalny formularz znajdujący się w zakładce “Technical Support” - przesłać dowód zakupu chłodzenia wodnego XPG i 12. generacji procesora lub płyty głównej.







W dalszej części procesu, obsługa klienta skontaktuje się z klientami, których sprzęt spełnia warunki akcji. Czas dostawy zależy od miejsca zamieszkania klienta. W paczce znajdują się wyłącznie materiały niezbędne do instalacji nowych procesorów.



by uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych rynków, prosimy o kontakt z najbliższym przedstawicielem XPG za pośrednictwem strony https://xpg.com/en/xpg.













Źródło: Info Prasowe / ADATA / XPG