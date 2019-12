XPG Hunter - wydajne pamięci RAM do komputerów PC i laptopów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

XPG Hunter to najnowsza seria pamięci RAM DDR4, przeznaczona dla graczy oraz entuzjastów sprzętu komputerowego, występująca w dwóch wariantach – U-DIMM oraz SO-DIMM. XPG Hunter to pamięci DDR4, które są dostępne w wariancie U-DIMM (288-pin) oraz SO-DIMM (260-pin). Dzięki temu można je zamontować w komputerach PC, laptopach oraz urządzeniach SFF – aby poprawić ich wydajność. Moduły są dostępne w wariantach o pojemności 4 GB, 8 GB, 16 GB i 32 GB oraz z taktowaniem od 2666 MHz do 3200 MHz. Model XPG Hunter został wyposażony w podzespoły o najwyższej jakości, wybrane w procesie ścisłej selekcji. Producent zamontował je na najlepszych płytkach drukowanych PCB, które przechodzą surowe testy niezawodności i kompatybilności.







Pamięci XPG Hunter są w pełni kompatybilne z technologią XMP 2.0, która umożliwia wygodną i bezpieczną zmianę częstotliwości taktowania oraz pozostałych parametrów pracy. Ustawienia pamięci zmienia się bezpośrednio z poziomu systemu operacyjnego, a nie BIOS-u, co zmniejsza ryzyko awarii lub uszkodzenia sprzętu. Moduły XPG Hunter wkrótce trafią do sprzedaży.



Moduły XPG Hunter, podobnie jak wszystkie pamięci RAM XPG i ADATA, są objęte dożywotnią gwarancją producenta.







































Źródło: Info Prasowe / ADATA