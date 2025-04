XPG MARS 980 - Dyski SSD dla graczy i użytkowników AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

XPG, e-sportowa marka należąca do tajwańskiej firmy ADATA, wprowadza na rynek najnowszą serię dysków SSD PCIe Gen5 - MARS 980. Urządzenia zaprojektowane zostały z myślą o profesjonalnych graczach i specjalistach od overclockingu, spełniają też rosnące wymagania aplikacji AI. Nowa seria dysków wewnętrznych XPG obejmuje trzy modele - MARS 980 STORM, MARS 980 BLADE i MARS 980 PRO. Urządzenia wykonane zostały w procesie technologicznym 6 nm i wyposażone w zaawansowane rozwiązania chłodzące.







MARS 980 STORM - maksymalna wydajność z chłodzenia

MARS 980 STORM charakteryzuje się pojemnością 4 TB i zapewnia prędkości odczytu/zapisu danych wynoszące odpowiednio do 14000 i 13000 MB/s. Dysk wyposażony został w hybrydowy system chłodzenia cieczą i powietrzem. Dzięki zwiększonej pojemności termicznej, odprowadzaniu ciepła za pomocą miedzianych rurek i dwóm zintegrowanym wentylatorom, obniża on temperaturę pracy dysku nawet o 20 proc. w porównaniu do tradycyjnych radiatorów bez wentylatorów. Jest też zasilany bezpośrednio przez gniazdo M.2, dzięki czemu nie wymaga dodatkowych przewodów i ułatwia montaż.



MARS 980 BLADE - dysk XPG dla laptopów

Model MARS 980 BLADE zaprojektowano w taki sposób, aby mógł wydajnie pracować nawet w ograniczonych przestrzeniach montażowych. Dysk pozwala wykorzystać potencjał technologii SSD PCIe Gen5. w notebookach i kompaktowych urządzeniach mini PC, przy jego pomocy można także rozszerzyć pamięć konsol PlayStation 5. MARS 980 BLADE zapewnia prędkości odczytu/zapisu danych na poziomie 14000 i 13000 MB/s i dostępny będzie w pojemnościach do 4 TB.



MARS 980 PRO - równowaga chłodzenia i wydajności

Dysk SSD MARS 980 PRO może się pochwalić szybkością i pojemnością analogiczną do wspomnianych wcześniej modeli. Podobnie jak 980 BLADE, został przystosowany do współpracy z konsolami do gier. Z dyskiem MARS 980 STORM łączy go natomiast wydajny system chłodzenia. Wykorzystuje on radiator ze stopu aluminium i wentylator, które zmniejszają temperaturę pracy dysku o 15 proc. Całość zasilana jest bezpośrednio z gniazda M.2.

















źródło: Info Prasowe - ADATA