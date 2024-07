XPG prezentuje obudowę INVADER X BTF Mid-Tower

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

XPG, e-sportowa marka należąca do tajwańskiej firmy ADATA, wprowadziła na rynek obudowę gamingową INVADER X BTF Mid-Tower. Najnowszy model jest odświeżoną wersją wielokrotnie nagradzanej XPG INVADER X i jednym z pierwszych urządzeń zaliczających się do ASUS BTF ALLIANCE - projektu mającego na celu tworzenie komputerów bardziej przyjaznych dla użytkowników. Obudowa INVADER X BTF Mid-Tower jest kompatybilna z płytami głównymi wyposażonymi w odwrócone złącze, a jej przednie i boczne panele wykonane zostały z hartowanego szkła o grubości 3 mm. We wnętrzu umieszczono demontowalny wspornik, po usunięciu którego za płytą główną można zainstalować do trzech dysków twardych 3,5"/2,5".







Po całkowitym demontażu wspornika, w obudowie można umieścić pamięć SSD M.2, dla przykładu - szybki dysk SSD XPG GAMMIX S70 BLADE 4 TB. W środku znalazło się też miejsce dla poziomego lub pionowego montażu karty graficznej o długości do 400 mm. Wielką zaletą nowej obudowy XPG jest możliwość łatwego i bardzo estetycznego zarządzania przewodami. Da się je umieścić w specjalnie zaprojektowanym tunelu i połączyć przy pomocy wbudowanych pasków.



XPG INVADER X BTF Mid-Tower to jednak nie tylko atrakcyjny design. W obudowie umieszczono pięć fabrycznie wbudowanych wentylatorów 120 mm. Cztery z nich dysponują odwróconymi łopatkami. Wszystkie wyposażono w podświetlenie ARGB. Co więcej, we wnętrzu przewidziano miejsce dla maksymalnie dziesięciu wentylatorów oraz przestrzeń na radiator 360 mm. Najnowsza obudowa tajwańskiej marki jest kompatybilna z innymi akcesoriami gamingowymi dostarczanymi przez XPG i innych producentów. Zgodność z wieloma platformami pozwala użytkownikom samodzielnie budować spersonalizowane komputery, charakteryzujące się wysoką efektywnością podzespołów i dużą wydajnością chłodzenia.



Więcej o produkcie znajdziecie TUTAJ. Cena w Polsce oscyluje w okolicach 699 PLN.











źródło: Info Prasowe - ADATA