XPG przedstawia moduł pamięci CASTER DDR5

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

XPG ogłasza najnowszą serię DRAM - XPG CASTER DDR5. XPG CASTER to nowa generacja pamięci DDR5, która osiągając 7000 MT/s wykazuje ponad dwa razy większą prędkość od standardowej pamięci DDR4. Dzięki niesamowicie szybkiemu transferowi danych, użytkownicy będą mogli cieszyć się większą płynnością i bezproblemowością w grach. Wsparcie Intel XMP 3.0 umożliwia niezwykle proste podkręcanie, które pozwala użytkownikom uniknąć kłopotliwych ustawień BIOS-u i niekończących się regulacji parametrów. Dzięki wbudowanemu On-Die ECC, moduł może korygować błędy w czasie rzeczywistym, a Power Management Integrated Circuits (PMIC) zwiększa stabilność i niezawodność działania.







Styl z przyszłości

Dzięki stalowoszarym radiatorom, trójkątnemu podświetleniu RGB i opływowym kształtom, seria XPG CASTER DRAM emanuje wyrafinowaniem i futurystyczną stylistyką. Użytkownicy mogą dostosować oświetlenie do swoich preferencji, wybierając spośród różnych efektów (statyczny, oddychający, kometa). Dzięki trybowi muzycznemu, możliwa jest również synchronizacja z ulubionymi utworami. Obsługa jest możliwa za pomocą dedykowanego oprogramowania sterującego RGB.



Nowy XPG HUNTER DDR5

Poza zaprezentowanym CASTER DDR5, XPG zapowiada wprowadzenie na rynek zupełnie nowej pamięci - XPG HUNTER DDR5. Jest on następcą modułu o tej samej nazwie z serii DDR4 i oferuje ulepszoną wydajność 5200MT/s oraz odświeżoną konstrukcję radiatora.













Źródło: Info Prasowe / XPG