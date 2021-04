Xiaomi świętuje - Mi Fan Festival (MFF) 2021

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi ogłosiło rozpoczęcie corocznego Mi Fan Festival (MFF). Festiwal w 2021 roku będzie skupiony wokół tematu „Poznaj możliwości”. Xiaomi zaprosi fanów Mi do dyskusji i dzielenia się z przyjaciółmi i rodzinami swoimi doświadczeniami na temat tego, jak produkty Xiaomi wpłynęły na ich życie. Globalna promocja rozpocznie się 6 kwietnia specjalnymi ofertami o wartości ponad 147 milionów dolarów w oficjalnych autoryzowanych kanałach. Xiaomi współpracuje z ponad 70 platformami internetowymi i 300 partnerami na 59 rynkach, aby dać fanom Mi na całym świecie najbardziej innowacyjne produkty w bardzo dobrych cenach.







Współtworząc plakaty na MFF 2021 wykorzystano symbol & pokazujący bliską współpracę między Xiaomi i Google, a także między Xiaomi i Qualcomm. Firmy Xiaomi, Google i Qualcomm Technologies zawsze były prekursorami, wyznaczały trendy w swoich branżach. Xiaomi ściśle współpracuje z Google i Qualcomm Technologies, aby użytkownicy mogli korzystać z najlepszych technologii jak najszybciej.



„Xiaomi zawsze stawiało Mi Fanów i użytkowników w centrum wszystkiego, co robimy. Mi Fan Festival (MFF) to symbol naszej kultury Mi Fan. W tym roku przypada 10. edycja MFF i 11. rok od założenia Xiaomi. Co roku świętujemy ten festiwal razem z fanami Mi, użytkownikami i partnerami z całego świata, aby wyrazić naszą wdzięczność za ich wsparcie – jest ono jednym z kluczowych motorów do dalszych poszukiwań i innowacji. Zapowiadając Redmi Note 10 Pro MFF Special Edition i rozpoczynając serię działań związanych z MFF, mamy nadzieję przekazać naszą wizję marki, aby zapewnić innowacje i inteligentny styl życia dla każdego, a także nasze zobowiązanie, aby zawsze być tam dla naszych Mi Fanów i użytkowników", powiedział rzecznik Xiaomi.



Na tegorocznym Mi Fan Festival, Xiaomi wprowadza Redmi Note 10 Pro MFF Special Edition z hasłem „Poznaj możliwości”. Smartfon będzie służył jako unikalna pamiątka MFF, którą Mi Fani mogą zabrać do domu. Redmi Note 10 Pro MFF Special Edition jest dostarczany w opakowaniu o wyglądzie inspirowanym kosmosem. Na froncie pudełka znajduje się obraz astronautów sunących przez galaktyki, reprezentujących Xiaomi i Mi Fanów wspólnie odkrywających nieskończone możliwości. W pudełku znajduje się również pocztówka Mi Fan Festival z wizerunkiem astronautów Mi Bunny. Na odwrocie pocztówki znajduje się naklejka z motywem Mi Fan Festival.



Wersja Redmi Note 10 Pro w kolorze Gradient Bronze o naturalnym, metalicznym połysku została wybrana na tegoroczny Mi Fan Festival, a ekskluzywna ikona Mi Fan Festival 2021 zostanie nadrukowana z tyłu. Pamiątkowy smartfon będzie sprzedawany w ograniczonych ilościach na całym świecie.



Pierwsze MFF odbyło się 6 kwietnia 2012 roku w Chinach, kiedy Xiaomi postanowiło zorganizować wydarzenie, aby uczcić drugą rocznicę założenia firmy. Ponieważ Mi Fani odegrali znaczącą rolę w szybkim rozwoju Xiaomi, firma zaprosiła ich do wspólnego świętowania swoich urodzin. Poza Chinami, MFF po raz pierwszy odbył się w Indiach i Indonezji w 2015 roku, zanim został wprowadzony do Europy w 2018 roku, kiedy to pierwszy karnawał zakupów odbył się w Hiszpanii. W tym roku będzie to 10. doroczny MFF, a do świętowania przyłączają się kolejne państwa.



- Kwota specjalnych ofert (147 milionów USD), jest obliczana na podstawie całkowitych dostępnych promocji, zniżek na produkty i kuponów rabatowych podczas Mi Fan Festival 2021 na wszystkich oficjalnych autoryzowanych kanałach na całym świecie i jest uzależniona od dostępności i czasu aktywności na różnych rynkach.

- Partnerzy sprzedaży dla Mi Fan Festival 2021 różnią się na różnych rynkach. Prosimy o zapoznanie się z lokalnymi informacjami dotyczącymi dostępności sprzedaży.



















Źródło: Info Prasowe / Xiaomi