Xiaomi Island w Galerii Bałtyckiej - promocje na start

Już 8 października Galeria Bałtycka w Gdańsku stanie się najgorętszym technologicznym miejscem nad Bałtykiem. W najbliższą sobotę otworzy się w niej oficjalnie firmowa strefa Xiaomi Island. Tam też będziemy świętować premierę nowych smartfonów z serii Xiaomi 12T. Jeśli jest dobra okazja, pojawia się dobra promocja. A okazja jest wspaniała. Po pierwsze, oficjalnie świętujemy otwarcie nowej strefy w gdańskiej Galerii Bałtyckiej przy ul. Grunwaldzkiej 141 we Wrzeszczu, a po drugie premierę najnowszych flagowców – Xiaomi 12T i 12T Pro. W tym dniu na kupujących na wyspie czekają rabaty nawet do 50% (ilość w cenie promocyjnej, jest limitowana).







Przedsprzedaż najnowszych smartfonów serii Xiaomi 12T

Na chętnych w sobotę 8 października czeka mnóstwo atrakcji. Po pierwsze, można skorzystać z ogłoszonej już promocji przedsprzedaży modeli serii Xiaomi 12T. Xiaomi przygotowało dla wszystkich promocję na nowe smartfony. Do urządzeń kupionych w przedsprzedaży będzie dołączony odkurzacz Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite o wartości 799 zł, a dodatkowo smartfony będą objęte 12-miesięczną ochroną ekranu (czyli opcją wymiany stłuczonej szybki za darmo). Na nabywców serii 12T czeka również trzymiesięczny darmowy abonament YouTube Premium.



Gorąca promocja

Przygotowaliśmy dostępną tylko na miejscu, bardzo atrakcyjną ofertę smartfonów i urządzeń należących do ekosystemu Xiaomi. Wśród przygotowanych z tej okazji promocji znajdziemy między innymi popularny smartfon Redmi Note 10 Pro taniej o 500 zł, odkurzacz Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro w cenie aż o 1000 zł niższej czy słuchawki Mi True Wireless Earphones 2S o 200 zł taniej. To wszystko wyłącznie 8 października podczas wyjątkowego otwarcia strefy Xiaomi Island!



Dobra torba

Na koniec drobiazg, ale sympatyczny. Każdy, kto kupi podczas trwania promocji w Xiaomi Island 8 października dowolne urządzenie za 100 złotych lub więcej, otrzyma absolutnie unikalną i jedyną w swoim rodzaju torbę na zakupy!



Do zobaczenia w Gdańsku! Wszystkich gorąco zapraszamy także do Xiaomi Store - Gdańsk Forum i Xiaomi Store - Gdynia Riviera.











