Xiaomi Loop LiquidCool - nowy typ chłodzenia smartfonów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Xiaomi zaprezentowało swój najnowszy przełom w dziedzinie rozpraszania ciepła – technologię Loop LiquidCool. Zainspirowana rozwiązaniami chłodzącymi stosowanymi w przemyśle lotniczym, technologia ta wykorzystuje efekt kapilarny, który „przyciąga” płyn chłodzący do źródła ciepła, następnie odparowuje i rozprasza ciepło w kierunku chłodniejszego obszaru. Chłodziwo skrapla się i jest wychwytywane przez jednokierunkowy zamknięty kanał w kształcie pętli. W porównaniu do konwencjonalnych rozwiązań, ta nowa technologia ma dwukrotnie większą skuteczność chłodzenia i jest najbardziej wydajną metodą chłodzenia smartfonów. Xiaomi zamierza wprowadzić technologię Loop LiquidCool do swoich produktów w drugiej połowie 2022 roku.







Nowa technologia wykorzystuje pierścieniowy system rurek cieplnych, który składa się z parownika, skraplacza, komory napełniania oraz rurek z gazem i cieczą. Umieszczony przy źródłach ciepła parownik zawiera chłodziwo, które zmienia stan na gazowy, gdy smartfon jest pod dużym obciążeniem. Gaz i strumień powietrza są następnie doprowadzane do skraplacza, gdzie gaz ponownie skrapla się w ciecz. Ciecz jest wchłaniana i zbierana przez maleńkie włókna w komorze napełniania. Parownik napełnia się i jest gotowy do dalszej pracy.



Chociaż ta nowa technologia wykorzystuje tę samą metodę, co klasyczne chłodzenie z komorą parową, nowy kształt ciepłowodów sprawia, że różnica w wydajności jest znacząca. Ponieważ konwencjonalne systemy z komorami parowymi nie mają oddzielnych kanałów dla gazu i cieczy, gorące gazy i chłodne ciecze mieszają się i przeszkadzają sobie nawzajem, zwłaszcza przy dużym obciążeniu. Pompa w kształcie pierścienia ma specjalną konstrukcję, która zmniejsza opór przepływu gazu o 30%. Umożliwia to bardziej wydajny obieg pary. Maksymalna wydajność wymiany ciepła wzrasta nawet o 100%.



Wydajny obieg wymaga zastosowania zaworu Tesli w komorze uzupełniania. Zawór Tesli jest jednokierunkowy. Umożliwia przepływ cieczy przez parownik, blokuje jednak ruch gazów w przeciwnym kierunku. Pozwala to na uzyskanie wyższej sprawności obiegu gazu i cieczy w całym układzie.



Na testowym smartfonie Xiaomi MIX 4, oryginalna komora parowa została zastąpiona rozwiązaniem Loop LiquidCool Technology. Podczas 30-minutowego testu (granie w grę Genshin Impact z maksymalnymi ustawieniami wideo 60 fps), system chłodzenia utrzymywał urządzenie poniżej maksymalnej temperatury 47.7 °C a procesor był o 8.6 °C chłodniejszy niż w standardowej wersji.



Dzięki jednokierunkowemu obiegowi, separacji gaz-ciecz, rurkom gazowym o niskim oporze cieplnym i zaworowi Tesli system jest bardzo wydajny. Dodatkowo, jego modularna konstrukcja umożliwia zastosowanie technologii Loop LiquidCool w dowolnym typie obudowy. Na przykład, pętla w kształcie prostokąta zapewni więcej miejsca na baterię, moduł kamery i inne elementy.





























Źródło: Info Prasowe / Xiaomi