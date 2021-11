Złóż nowy komputer z MSI i zyskaj Cash Back

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Budując współczesny komputer do zadań specjalnych, trzeba mieć na uwadze nie tylko olśniewający wygląd, ale przede wszystkim jak najlepsze możliwości cyrkulacji powietrza. Podzespoły działające pod dużym obciążeniem generują niemałe ilości ciepła, co może przełożyć się na spadki wydajności, a także na zmniejszenie żywotności komputera i zwiększyć ryzyko awarii. Mając to wszystko na uwadze, projektanci z MSI, lidera w dziedzinie sprzętu dla graczy i wysokiej klasy podzespołów komputerowych, stworzyli obudowę MAG Vampiric 300R. Dodając do tego odpowiednie chłodzenie cieczą i stabilny zasilacz, otrzymujemy idealną bazę do zbudowania współczesnego, wydajnego komputera gamingowego.







MAG Vampiric 300R

Jest to obudowa, która ma zaskakiwać na każdym kroku. Podczas montażu podzespołów zachwyca m.in. możliwościami wyboru różnej wielkości radiatorów i wentylatorów, a kiedy całość jest gotowa do działania, to podświetlenie ARGB nadaje jej unikatowego stylu. Efektowny pokaz oświetlenia można oglądać na pasku umieszczonym z frontu obudowy, a także wewnątrz, dzięki drzwiczkom z hartowanego szkła osadzonym na wygodnych zawiasach. Oświetlenie zgodne jest z technologią MSI Mystic Light.



Obudowa dostosowana jest do obsługi różnych standardów płyt głównych – Mini-ITX, Micro-ATX, ATX i E-ATX. Wewnątrz zmieści się też karta graficzna o długości 380 mm dodatkowo zabezpieczona specjalnym wspornikiem. Aby zapewnić porządek w dużej liczbie kabli (a przy tym poprawić przepływ powietrza), w obudowie MAG Vampiric 300R znajduje się odpowiednia szuflada na zasilacz i wiązki. Gwarancją odpowiedniej cyrkulacji i odprowadzania powietrza jest miejsce montażowe mogące pomieścić aż siedem wentylatorów o średnicy 120mm! Decydując się na chłodzenie wodne, możemy wybierać spośród radiatorów o wielkości od 120 do 360mm.

Duża funkcjonalność obudowy została zapewniona przez panel przycisków i złącz umieszczonych na górze. Poza standardowym włącznikiem i przyciskiem resetu można skorzystać z wejścia audio, na mikrofon, złącz USB – w tym 2x USB 3.2 Gen 1 Typu A i 1x USB 3.2 Gen 2 Typu C oraz przycisku Insta-Light Loop do sterowania podświetleniem.





MAG Coreliquid 280R

Uzupełnieniem powyższej obudowy może być chłodzenie cieczą MAG Coreliquid 280R, które zapewnia wyjątkowo efektywne odprowadzanie i rozpraszanie ciepła. Dzięki takiemu rozwiązaniu komputer jest w stanie pracować wydajnie i stabilnie podczas najbardziej ekstremalnego obciążenia. Zastosowanie najwyższej jakości materiałów i podzespołów gwarantuje trwałość, szczelność i wydajność całemu układowi.



Radiator w MAG CORELIQUID C280 został zaprojektowany tak, aby zmaksymalizować efektywność rozpraszania ciepła. Poprzez rozdzielenie dróg przepływu ciepła udało się zwiększyć prędkość odprowadzania wysokiej temperatury poza cały układ, a wychłodzona ciecz wraca do systemu oddzielną ścieżką. Wsparciem dla wychładzania radiatora są dwa podświetlane wentylatory 140x140 mm obracające się z prędkością od 500 do 1800 obrotów na minutę. Rurki prowadzące ciecz do bloku głowicy zostały odpowiednio zabezpieczone przed wyciekiem i tworzeniem się niebezpiecznej dla elektroniki wilgoci. System chłodzenia wodnego MAG CORELIQUID 280R został tak zaprojektowany, aby zapewnić szeroką kompatybilność z płytami głównymi pod procesory Intel i AMD, a instalacja była prosta nawet dla mniej doświadczonych użytkowników.





MAG A650BN

Przy wymagających grach, lub działaniach profesjonalnych tj. renderowanie filmów, zwiększa się zapotrzebowanie na energię elektryczną, a także wzrasta ryzyko nagłych skoków napięcia. Gwarancją spokoju jest odpowiednio dobrany zasilacz, taki jak MAG A650BN posiadający certyfikat 80 Plus Bronze oznaczający niższe zużycie energii oraz większą sprawność.



W MAG A650BN zastosowano konstrukcję obwodu zasilania z przetwornicami prądu stałego, która zmniejsza niestabilność napięcia wyjściowego i zwiększa niezawodność pracy. Dodatkowo, zasilacz został wyposażony w cały zestaw mechanizmów zabezpieczających jego obwody przed zwarciem, przepięciem, przeciążeniem, czy przegrzaniem. Duży 120 mm wentylator dba o to, aby maksymalnie efektywnie odprowadzać ciepło.





Źródło: Info Prasowe / MSI