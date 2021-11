ZOTAC GAMING z prezentuje limitowaną serię Dark Matter

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ZOTAC Technology Limited, globalny producent innowacyjnych kart graficznych i mini PC, rozpoczął kampanię "Dark Matter Giveaway", aby uczcić nadchodzący sezon świąteczny. Wszyscy chętni mogą już teraz dołączyć do Dark Matter Mini Game Challenge i wygrać absolutnie czarny sprzęt marki ZOTAC. Seria Dark Matter to najczarniejszy sprzęt PC stworzony przez ZOTAC GAMING. Charakteryzuje się ona ultraczarną matową powłoką o oszałamiającym współczynniku absorpcji światła widzialnego – na poziomie 99.4%. Powłoka pochłaniająca światło redukuje głębię i refleksy, praktycznie przekształcając sprzęt w ciemną materię z najgłębszej otchłani.







Każdy kto zdecyduje się wziąć udział w konkursie Dark Matter Mini Game Challenge, ma szansę stać się posiadaczem produktu z serii Dark Matter. Osoby, które ukończą wszystkie etapy gry wezmą udział w losowaniu jednej z nagród głównych, w tym limitowanej edycji karty graficznej oraz komputera Magnus One. Aby pozostać na bieżąco, zachęcamy do śledzenia profili ZOTAC w mediach społecznościowych oraz zapoznania się ze szczegółami zabawy się na Naszej Oficjalnej Stronie.





Czas trwania konkursu: 22 listopada – 22 grudnia 2021

Link do gry: DOŁĄCZ DO ZABAWY

Nagrody:

- 1X ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Ti Dark Matter AMP Extreme Holo

- 1X ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Dark Matter Twin Edge

- 1X ZOTAC ZBOX Dark Matter MAGNUS ONE

- 20X ZOTAC GAMING Dark Matter Special Edition T-Shirt



Wszyscy szczęśliwi zwycięzcy zostaną ogłoszeni w mediów społecznościowych ZOTAC.





























Źródło: Info Prasowe / ZOTAC